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Боярский: «Если мне позвонит Семак, я ему помогу»

сегодня, 16:43

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Пускай они сами разбираются, нам какое дело до этого? Игра команды что ли от этого изменится? Ничего не изменится. И без Кокорина играли и забивали. Все образуется само собой, как будто без Саши мы пропадем. Ничего подобного, это все решится внутри команды. Слова Семака о том, что от него ничего не зависит? Тогда я этим вопросом займусь, если он мне позвонит, я ему помогу.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:37
Кому забивали?)))
А от Семака ничего не зависит, знаем
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:17
О!). Ещё один боярин-всемогущий).
spartach n1
spartach n1
сегодня в 17:17
Каким советом плешивый тосненец может помочь физруку ?
борька
борька
сегодня в 17:16
Боярин бредит!Поэтому я в корне не согласен с тем, что "Зенит" — империя зла. "Зенит" — по сути такая же жертва этих нуворишей, как и весь чемпионат. И не только чемпионат. И не только футбол. Отношение "Зенита" к этой грязи блестяще показал Семак, который лично в моих глазах вчера сильно вырос. От этой вони, исходящей от известного газового гиганта, "Зенит" страдает, как и все. Правда, и дивиденды имеет, поскольку с ним сотрудничает.

"Газпром" — безусловно, худшее, что происходило с нашим футболом. Но вам об этом не расскажут, например, на "Матч ТВ" — "Газпром" и там тоже. Он вообще хочет быть везде, уродуя все, к чему прикоснется, и убивая то немногое из хорошего, что еще остается в нашей государственно-криминальной лиге. Пока писал — передумал. Нет, "Газпром", не умирай. Живи. Дотяни до того светлого дня, когда твои боссы предстанут перед судом.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Автор: Михаил Борзыкин
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 17:15
Вот такие ответы Боярский дает для развлечения народа или что б над ним еще раз пошутили???
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:08
"Если мне позвонит Семак я ему помогу" - сказал Боярский...и сменил симку
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:07
Странный переход
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:07
Поможет подобрать стильную шляпу.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 17:02
Ну во- первых каналье не прозвонят , во-вторых этот каскадёр в шляпе ни чем и не поможет без Арамиса - бред пиар красит ниочём.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:02
Помочь Семаку дело святое.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:00
И чем он поможет? Нажрётся водки для храбрости и поедет бить морду Миллеру с Медведевым?
LOpp
LOpp
сегодня в 16:59
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:57
...помогу припарковаться на тротуаре...
liverpool-today
liverpool-today ответил Тень Аналитика
сегодня в 16:52
Что верно то верно. Но Каналья до сих пор
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 16:49
Так вот кто рулит зенитом, Боярский))))) Верной дорогой ведёт команду!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:47
Семак в заголовке - это лишнее слово.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил liverpool-today
сегодня в 16:46
Знатно потролил. Красава!
Не факт, у него же сын - один из лидеров "Единой России". И он сам признавался, что зарабатывал в основном тем, что сводил разных бизнесменов с чиновниками из Смольного.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 16:44
Знатно потролил. Красава!
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