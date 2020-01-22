Боярский: «Если мне позвонит Семак, я ему помогу»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Пускай они сами разбираются, нам какое дело до этого? Игра команды что ли от этого изменится? Ничего не изменится. И без Кокорина играли и забивали. Все образуется само собой, как будто без Саши мы пропадем. Ничего подобного, это все решится внутри команды. Слова Семака о том, что от него ничего не зависит? Тогда я этим вопросом займусь, если он мне позвонит, я ему помогу.
А от Семака ничего не зависит, знаем
А от Семака ничего не зависит, знаем
"Газпром" — безусловно, худшее, что происходило с нашим футболом. Но вам об этом не расскажут, например, на "Матч ТВ" — "Газпром" и там тоже. Он вообще хочет быть везде, уродуя все, к чему прикоснется, и убивая то немногое из хорошего, что еще остается в нашей государственно-криминальной лиге. Пока писал — передумал. Нет, "Газпром", не умирай. Живи. Дотяни до того светлого дня, когда твои боссы предстанут перед судом.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Автор: Михаил Борзыкин
"Газпром" — безусловно, худшее, что происходило с нашим футболом. Но вам об этом не расскажут, например, на "Матч ТВ" — "Газпром" и там тоже. Он вообще хочет быть везде, уродуя все, к чему прикоснется, и убивая то немногое из хорошего, что еще остается в нашей государственно-криминальной лиге. Пока писал — передумал. Нет, "Газпром", не умирай. Живи. Дотяни до того светлого дня, когда твои боссы предстанут перед судом.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Автор: Михаил Борзыкин