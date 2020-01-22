Боярский: «Если мне позвонит Семак, я ему помогу»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о переходе нападающего в «Сочи» на правах аренды.

Пускай они сами разбираются, нам какое дело до этого? Игра команды что ли от этого изменится? Ничего не изменится. И без Кокорина играли и забивали. Все образуется само собой, как будто без Саши мы пропадем. Ничего подобного, это все решится внутри команды. Слова Семака о том, что от него ничего не зависит? Тогда я этим вопросом займусь, если он мне позвонит, я ему помогу.