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Профсоюз о Кокорине в «Сочи»: «Вмешаемся, если будет что-то неправомерное»

сегодня, 17:51

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов поделился мнением о ситуации с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В настоящий момент мы не владеем всей информацией. Чтобы всё понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, «Сочи» и «Зенитом». Мы видели, что вчера его поставили играть, дали капитанскую повязку — здорово. Повторюсь, по регламенту нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат. 

Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готов был ему помочь. Повторюсь, заставить – нельзя. Переход в аренду требует определённого количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное – сразу же вмешаемся. Пока что мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать. 

Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жёсткие действия со стороны профсоюза.

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 19:09
56ы
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил spartach n1
сегодня в 19:07
А кому в нашей скрепной профсоюзы помогли ? Существуют для отвода глаз,как конституция и такие глупости,как права человека !
Не забывай, что Саша - "авторитет"....почти и его аренда как то не по понятиям получается.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:03
Профсоюзы в России напоминают Санта-Клауса : существуют только для того , чтобы раздать подарки к праздникам , а больше ни на что не способны
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:02
Пиво на стадионах будет продаваться только членам профсоюза.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 19:00
А кому в нашей скрепной профсоюзы помогли ?
Существуют для отвода глаз,как конституция и такие глупости,как права человека !
particular
particular ответил Leha-ha50
сегодня в 18:59
Да нет , канает. Силой его не отправят. Вспомни историю с Зинченко. Он вернулся из аренды, а его хотели во вторую аренду отправить, но он отказался. Сказал , что будет в МС добиваться места в основе. Никто его не гнобил. Тут все еще зависит от мстительности руководства, ведь могут и не простить данного демарша. Ждемс развязки?!?
Ждём... Но, совсем, не питаю иллюзий по поводу торжества справедливости, логики, разума, адекватности и всякой подобной лабуды..:))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:57
Кокорин - член профсоюза ???
На марки деньги сдавал ???

Какой профсоюз...на данной территории...??
Тут Сутормин за сутки игроком 4-х команд побывал...)))....до сих пор наверно не знает где играет....и почему за него царскими золотыми 50-ью тысячами расплачивались.......а они профсоюз...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил particular
сегодня в 18:56
В мутной истории по мутным правилам, будет мутное продолжение и мутные последствия... Профсоюз тут не канАет... Можно даже щёки не надувать..:))
Да нет , канает. Силой его не отправят. Вспомни историю с Зинченко. Он вернулся из аренды, а его хотели во вторую аренду отправить, но он отказался. Сказал , что будет в МС добиваться места в основе. Никто его не гнобил.
Тут все еще зависит от мстительности руководства, ведь могут и не простить данного демарша.
Ждемс развязки?!?
cska plus
cska plus
сегодня в 18:55
Во как, профсоюз только и уголовников защищает.
Сантус
Сантус
сегодня в 18:54
Я думал Петросян уже сдулся...ан нет,пишет ещё для профсоюзов...)
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 18:52
В профсоюзе у газовика все схвачено.
nubom
nubom
сегодня в 18:49
Оп-ля-ля! Вот и профсоюз пропиарился!
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 18:43
Пусть какарина без евойного желания отдают в аренду в Сочи, а он в решающем матче промажет мимо ворот петухеева и Сочи недоберёт очки для 14 места)))))
particular
particular
сегодня в 18:30
В мутной истории по мутным правилам, будет мутное продолжение и мутные последствия... Профсоюз тут не канАет... Можно даже щёки не надувать..:))
Великий 43-й
Великий 43-й
сегодня в 18:27
питерским кровь из носу, или правильнее (в их случае) будет сказать: газ из задницы, нужно будет сохранить Сочи в вышке, иначе уже в следующем чемпионате, на старте,зенит не досчитается заведомых +6, а это максимум, итоговое пятое)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:19
Вряд ли вмешаются
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:15
Возвращаемся к рабству !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
С одной стороны, Коклрину неохота идти к аутсайдеру. С другой- гарантирует ли он место в Зените, а в Сочи точно будет практика...
beefs
beefs
сегодня в 18:10
Откуда появились заступники????
Против_всех
Против_всех
сегодня в 18:09
питерская, крысиная возня - в разгаре.
Vadik
Vadik
сегодня в 18:08
Если Кокорина остааят и он не будет играть, то аряд ли профсоюз поможет.... У руководства команды всегда отговорка будет в стиле "недостаточно кондиций". К чему тогда все громкие слова руководства Зенита о том, что не отдают хороших игроков?
Против_всех
Против_всех
сегодня в 18:07
Пора зенитовских беспередельщиков ,в полном составе, на нары!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:06
Когда речь идёт об аренде между другими клубами то мнение игрока конечно учитывают. А между Зенитом и Сочи вопросы аренды решаются на высоком уровне и на мнение игрока там наплевать. В Зените не допустят что бы Сочи вылетел в ФНЛ
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:02
А зачем нужен профсоюз ? Парня как пленного ведут , без права голоса !

Тфу , что творит этот Зенит !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:01
Да нуу!?). Прихлопнуть, как муху. Мокрого места не останется.
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 17:56
Опять стране стыдно за зенит,за ихние махинации((
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