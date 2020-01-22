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Созин: «Не удивлюсь, если Семак после ситуации с Кокориным покинет „Зенит“»

сегодня, 18:18

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал ситуацию с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:

Главное в ситуации с Кокориным – реакция Семака. По тому, как нам преподали информацию об этой аренде Александра, понятно одно – главный тренер «Зенита», видимо, ничего не решает. Плюс, руководители «Сочи» могут разговаривать с ним с позиции силы. Или я плохо различаю интонации. Но есть ощущение, что с Семаком просто не считаются, а кто из игроков ему нужен, решают третьи силы. 

Не удивлюсь, если завтра окажется так, что Семак скажет, что уходит из «Зенита». Дай бог, чтобы такого не было, чтобы он продолжил работать и выиграл чемпионат. Но если он уйдёт после этого – я не удивлюсь. По крайней мере, с тренером уровня Газзаева или Черчесова такая форма общения не прошла бы. Я ни в коем случае не хочу указывать руководству «Зенита» — кого брать, а с кем контракт не продлевать. Это абсолютно решения коллектива. Но к тренеру надо прислушиваться.

Ранее отчим и агент Кокорина заявил, что нападающий не собирается переходить в «Сочи». 

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:07
Да никуда он сам не сдриснет от такой газпромовской кормушки, если только его вышвырнут за дерзость и за позорище в ЛЧ.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 18:59
Чушь несет.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 18:58
Поклонники гинерщины постоянно ноют, что стыдно за Спартак.
Мне действительно стыдно, что Спартак не смог остановить эту кабинетную машину конебомжей. И перспектив остановить, увы, не видно.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Нехорошие люди
сегодня в 18:56
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 112910415
    сегодня в 18:52
    скандал-то не нужен никому ...
    А скандал уже присутствует....

    Кто то при очень широком галстуке за рюмкой чая в Москве решил что в его полномочиях менять состав Зенита без согласия самого игрока,тренера и болельщиков......

    И теперь самое время отделить "зерна от плевел"...

    Кто проявит гибкость (гибучесть) а кто останется верен себе...
    Как я понимаю Кокорин,Семак и болельщики с одной стороны.....
    Чинуши с другой...
    Конечно силы не равны...но...
    Нехорошие люди
    Нехорошие люди
    сегодня в 18:51
    понятно одно – главный тренер «Зенита», видимо, ничего не решает

    В зените решает вилков мешков дюков мутко! хаах
    ekliziast
    ekliziast
    сегодня в 18:51
    И Семака вместе с Кокошей в Сочи, а то возомнил бог знает что о себе.
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС ответил Нехорошие люди
    сегодня в 18:50
    Да поллиги нынешней расформировать надо, всякие Енисеи Тамбовы Сочи Ска только имидж портят((((((( При чемпионствах Спартака такого не было, даже текстильщик камышинский был сильнее нынешнего цска по именам!
    Нехорошие люди
    Нехорошие люди ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 18:49
    УЕФА должна вмешаться и заставить РФС исключить зенит из РФПЛ.
    У нас зенит,в сериале старуха) Одни проблемы и скандалы с их участием)))))
    Нехорошие люди
    Нехорошие люди ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 18:48
    УЕФА должна вмешаться и заставить РФС исключить зенит из РФПЛ.
    Лучше расформировать,проблем бы с нашим футболом стало меньше или даже не было бы их(( От них одни проблемы!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:46
    Созин слишком категоричен.
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
    сегодня в 18:46
    УЕФА должна вмешаться и заставить РФС исключить зенит из РФПЛ.
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:45
    скандал-то не нужен никому ...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 18:30
    Сам точно не уйдёт.
    wingback
    wingback
    сегодня в 18:28
    Пускай уваетнах. Я бы ещё и приплатил за это...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:24
    Манекен2??!. Лев руководит снизу. Сверху боссы. Сбоку кореша боссов. С тылу жена. Богданович! Епрст..
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:24
    Интересные предположения.....?
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