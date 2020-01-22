Созин: «Не удивлюсь, если Семак после ситуации с Кокориным покинет „Зенит“»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал ситуацию с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи»:
Главное в ситуации с Кокориным – реакция Семака. По тому, как нам преподали информацию об этой аренде Александра, понятно одно – главный тренер «Зенита», видимо, ничего не решает. Плюс, руководители «Сочи» могут разговаривать с ним с позиции силы. Или я плохо различаю интонации. Но есть ощущение, что с Семаком просто не считаются, а кто из игроков ему нужен, решают третьи силы.
Не удивлюсь, если завтра окажется так, что Семак скажет, что уходит из «Зенита». Дай бог, чтобы такого не было, чтобы он продолжил работать и выиграл чемпионат. Но если он уйдёт после этого – я не удивлюсь. По крайней мере, с тренером уровня Газзаева или Черчесова такая форма общения не прошла бы. Я ни в коем случае не хочу указывать руководству «Зенита» — кого брать, а с кем контракт не продлевать. Это абсолютно решения коллектива. Но к тренеру надо прислушиваться.
Ранее отчим и агент Кокорина заявил, что нападающий не собирается переходить в «Сочи».
Мне действительно стыдно, что Спартак не смог остановить эту кабинетную машину конебомжей. И перспектив остановить, увы, не видно.
Мне действительно стыдно, что Спартак не смог остановить эту кабинетную машину конебомжей. И перспектив остановить, увы, не видно.
Кто то при очень широком галстуке за рюмкой чая в Москве решил что в его полномочиях менять состав Зенита без согласия самого игрока,тренера и болельщиков......
И теперь самое время отделить "зерна от плевел"...
Кто проявит гибкость (гибучесть) а кто останется верен себе...
Как я понимаю Кокорин,Семак и болельщики с одной стороны.....
Чинуши с другой...
Конечно силы не равны...но...
Кто то при очень широком галстуке за рюмкой чая в Москве решил что в его полномочиях менять состав Зенита без согласия самого игрока,тренера и болельщиков......
И теперь самое время отделить "зерна от плевел"...
Кто проявит гибкость (гибучесть) а кто останется верен себе...
Как я понимаю Кокорин,Семак и болельщики с одной стороны.....
Чинуши с другой...
Конечно силы не равны...но...
В зените решает вилков мешков дюков мутко! хаах
В зените решает вилков мешков дюков мутко! хаах