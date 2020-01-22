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Форвард «Ростова» Сигурдарсон арендован АПОЭЛом до конца сезона

сегодня, 18:30

Нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон, как и ожидалось, станет футболистом АПОЭЛа.

Киприоты арендовали исландского игрока на полгода.

В нынешнем сезоне Сигурдарсон сыграл 6 матчей в РПЛ, забив в них 2 гола.

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Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 18:55
Хоть в футбол поиграет.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:37
Нет смысла хорошего игрока держать в запасе. Правильно что отдали его в аренду до конца сезона
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