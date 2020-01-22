Форвард «Ростова» Сигурдарсон арендован АПОЭЛом до конца сезона

Нападающий «Ростова» , как и ожидалось, станет футболистом АПОЭЛа.

Киприоты арендовали исландского игрока на полгода.

В нынешнем сезоне Сигурдарсон сыграл 6 матчей в РПЛ , забив в них 2 гола.