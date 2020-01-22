Форвард «Ростова» Сигурдарсон арендован АПОЭЛом до конца сезона

Нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон, как и ожидалось, станет футболистом АПОЭЛа.
Киприоты арендовали исландского игрока на полгода.
В нынешнем сезоне Сигурдарсон сыграл 6 матчей в РПЛ, забив в них 2 гола.
Бьорн Сигурдарсон продолжит сезон в кипрском клубе АПОЭЛ— Football Club Rostov (@rostovfc) January 22, 2020
Между футбольными клубами «Ростов» и АПОЭЛ (Кипр) достигнута договоренность об аренде нападающего до конца сезона.
В составе желто-синих Сигурдарсон провел в РПЛ 38 игр и забил восемь голов.#ФКРостов #Сигурдарсон pic.twitter.com/6BQSZCUtAV