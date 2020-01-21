Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт остаток нынешнего сезона на правах аренды в «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе сочинского клуба.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт остаток нынешнего сезона на правах аренды в «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе сочинского клуба.
40-миллионного наверное в бразильскую аренду сдадут :)
З.Ы. А вообще, весна превращается в формальность в борьбе за чемпионство. Понятно, что Зенит своего не упустит. Вилковы в первом круге постарались на премию :)
40-миллионного наверное в бразильскую аренду сдадут :)
З.Ы. А вообще, весна превращается в формальность в борьбе за чемпионство. Понятно, что Зенит своего не упустит. Вилковы в первом круге постарались на премию :)
Вроде как не бросили своего в тюрячке, но и понимают что играть он не будет. Ставить в состав его некуда.
Потихоньку избавляются, в конце сезона он так понравится Сочи, что его подпишут)
Вроде как не бросили своего в тюрячке, но и понимают что играть он не будет. Ставить в состав его некуда.
Потихоньку избавляются, в конце сезона он так понравится Сочи, что его подпишут)
Машут нет, а имеют ввиду - да?
Машут нет, а имеют ввиду - да?
Наверное решили, пока всё не уляжется - пусть побегает в Сочи.
Там и расслабиться можно, правда вместо Пака могут оказаться злые армяне и навалять тем же стулом :)
Наверное решили, пока всё не уляжется - пусть побегает в Сочи.
Там и расслабиться можно, правда вместо Пака могут оказаться злые армяне и навалять тем же стулом :)
Кокорин будет помогать газпромовскому филиалу не вылететь из РПЛ
Кокорин будет помогать газпромовскому филиалу не вылететь из РПЛ