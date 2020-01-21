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Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»

сегодня, 10:41

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт остаток нынешнего сезона на правах аренды в «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе сочинского клуба.

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Все комментарии
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 11:18
а когда будут играть оренбург - сочи перенесённую игру? хотелось бы посмотреть сколько букмекеры поставят на победу сочи😁 так как премьер - лигу решили расширять до 18ти команд газпрому в вышке будут нужны оба свои филиала и сочи будет подниматься со дна турнирной таблицы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:17
Ахахахха)))
Лакшери
Лакшери ответил Grey33
сегодня в 11:16
Ну по видосам с тренировок он очень даже хорош, и в форме находится неплохой. Очень жаль что отдают его. Видимо Коко едет с миссией оставить Сочи в премьер лиге и ему за это неплохо заплатят, забивать голы он умеет, в отличае от Полоза и Зеболотного . Остаётся надеяться на то что он проведёт там пол года с пользой, его не сломают и он вернётся в Зенит летом и продлит контракт
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:12
все ближе к Ростову-на-дону где играет подружка
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 11:06
Таким, как кокорин, мамаев, дыркинфеев, в футболе не место.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:04
ну и флаг в руки. Вообще нужно было контракт прервать еще год назад.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:03
Сочи прям реабилитация после зоны
alex spartakovih
alex spartakovih ответил морозз
сегодня в 11:02
Это то понятно, Кокорин просто растренирован и пока просто обуза для Зенита! Поэтому и Сочи, где он может поднять кондиции до своего уровня! Но боюсь что к моменту его возвращения в Питер основа Зенита будет сформирована и сыгранна, остаётся скамейка! А держать на скамейке футболиста с таким гонораром Зенит себе позволить не может...поэтому много вариантов!
мож и правильное решение !заиграет,переведут в зенит,нет,там и останется!
makkie
makkie
сегодня в 10:59
Забавно, а то некоторые тут иллюзий настроили - как Малком с Кокошей будут всем отгружать.
40-миллионного наверное в бразильскую аренду сдадут :)

З.Ы. А вообще, весна превращается в формальность в борьбе за чемпионство. Понятно, что Зенит своего не упустит. Вилковы в первом круге постарались на премию :)
морозз
морозз
сегодня в 10:58
Это то понятно, Кокорин просто растренирован и пока просто обуза для Зенита! Поэтому и Сочи, где он может поднять кондиции до своего уровня! Но боюсь что к моменту его возвращения в Питер основа Зенита будет сформирована и сыгранна, остаётся скамейка! А держать на скамейке футболиста с таким гонораром Зенит себе позволить не может...поэтому много вариантов!
Grey33
Grey33 ответил Алексей Еськов
сегодня в 10:57
Что странного? После того как туда летом перешли 8 игроков Зенита - самое что ни на есть напрашивающееся!
Зениту нужен игрок в атаке плана Кокорина. Навесы на Дзюбу не могут помогать вечно. Необходима вариативность. И Семак весь сезон говорил, что он ждёт появления Коко в команде. Либо он оказался совсем плох после года без футбола либо это хитрый ход: расчёт на то, что Сочи с Коко начнут отбирать очки у конкурентов?
Виссарионович
Виссарионович ответил rawer
сегодня в 10:56
На самом деле Зенит хочет усидеть на двух стульях.
Вроде как не бросили своего в тюрячке, но и понимают что играть он не будет. Ставить в состав его некуда.
Потихоньку избавляются, в конце сезона он так понравится Сочи, что его подпишут)
Gelious
Gelious
сегодня в 10:55
Настолько палевно, что Сочи просто фарм-клуб Питера, что уже и некуда больше
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:54
Т.е. на основу Зенита он не тянет.
Виссарионович
Виссарионович ответил LOpp
сегодня в 10:53
Может они болгары?
Машут нет, а имеют ввиду - да?
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Grey33
сегодня в 10:53
Странное решение.
Что странного? После того как туда летом перешли 8 игроков Зенита - самое что ни на есть напрашивающееся!
rawer
rawer ответил Виссарионович
сегодня в 10:52
Ахахах, аренда стоимостью 50 тысяч рублей?
нет в пару миллионов, тут такой способ у зенита покупает за 50 тысяч, продает за млн долларов по бумагам
LOpp
LOpp ответил Виссарионович
сегодня в 10:51
Фарм клубы нужны РПЛ, чтобы распоясовшиеся москвичи не смогли чемпионство увезти. Кстати Зенит за расширение лиги или против?
якобы против.
makkie
makkie
сегодня в 10:50
А вот и наказание за выходку в кофейне.
Наверное решили, пока всё не уляжется - пусть побегает в Сочи.
Там и расслабиться можно, правда вместо Пака могут оказаться злые армяне и навалять тем же стулом :)
Grey33
Grey33
сегодня в 10:49
Странное решение.
rawer
rawer
сегодня в 10:47
После зоны стало западло играть с крысой в одной команде?)
Виссарионович
Виссарионович ответил LOpp
сегодня в 10:46
Фарм клубы нужны РПЛ, чтобы распоясовшиеся москвичи не смогли чемпионство увезти. Кстати Зенит за расширение лиги или против?
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 10:45
Ахахах, аренда стоимостью 50 тысяч рублей?
LOpp
LOpp ответил cska plus
сегодня в 10:44
Семак говорил, что очень рассчитывает на Кокошу.
это правда.
Кокорин будет помогать газпромовскому филиалу не вылететь из РПЛ
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:43
Ахахаха. Вот это тина болотная)
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 10:43
Удачи Кокорину!
cska plus
cska plus
сегодня в 10:43
Семак говорил, что очень рассчитывает на Кокошу.
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