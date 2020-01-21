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Рубашко: «Кокорин играет за „Зенит“? А кто сказал, что сейчас он в „Сочи“?»

сегодня, 18:27

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина. Ранее «Сочи» объявил, что арендовал нападающего до конца сезона. При этом Кокорин вышел в составе «Зенита» на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах»

Всё уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто.  

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:57
шуты
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:28
нагнал тумана!😂
112910415
112910415
сегодня в 19:18
хотели парня этапировать в Сочи ... герой вырвался и убежал на поле !
LOpp
LOpp
сегодня в 18:53
Для Сочи уже пора вводить лимит. Лимит на количество бывших игроков Зенита в составе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил makkie
сегодня в 18:43
Цирк и мышиная возня!
Ну цирк то у нас и поцирковистей в лиге есть.....а с "мышиной вознёй" согласен.....

Никто толком не объяснит что происходит.....
2 месяца восхваляют парня - потом резко в аренду...
Одни молчат ибо ничего не понимают...
Другие молчат ибо не знают по чьей указке данное рандеву в Сочи...
Остальные молчат потому как выжидают чью сторону занять...

Я если по-честноку считал что это во-первых решение самого Кокорина ....ну или совместное....парню действительно тяжко после стольких месяцев "простоя" бороться за место в основе....и решили попрактиковать в Сочах...

Но видать всё белее запущено,чем я думал....
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:33
Понятно. Отдадут в аренду в "Сочи", но играть будет в "Зените".
STVA 1
STVA 1 ответил makkie
сегодня в 18:33
Действительно.. Извини вместо лайка на жалобу нажал. С телефона неудобно.
makkie
makkie
сегодня в 18:31
Цирк и мышиная возня!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:31
Рубашко мутит...
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