Рубашко: «Кокорин играет за „Зенит“? А кто сказал, что сейчас он в „Сочи“?»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина. Ранее «Сочи» объявил, что арендовал нападающего до конца сезона. При этом Кокорин вышел в составе «Зенита» на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах»
Всё уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто.
Никто толком не объяснит что происходит.....
2 месяца восхваляют парня - потом резко в аренду...
Одни молчат ибо ничего не понимают...
Другие молчат ибо не знают по чьей указке данное рандеву в Сочи...
Остальные молчат потому как выжидают чью сторону занять...
Я если по-честноку считал что это во-первых решение самого Кокорина ....ну или совместное....парню действительно тяжко после стольких месяцев "простоя" бороться за место в основе....и решили попрактиковать в Сочах...
Но видать всё белее запущено,чем я думал....
Никто толком не объяснит что происходит.....
2 месяца восхваляют парня - потом резко в аренду...
Одни молчат ибо ничего не понимают...
Другие молчат ибо не знают по чьей указке данное рандеву в Сочи...
Остальные молчат потому как выжидают чью сторону занять...
Я если по-честноку считал что это во-первых решение самого Кокорина ....ну или совместное....парню действительно тяжко после стольких месяцев "простоя" бороться за место в основе....и решили попрактиковать в Сочах...
Но видать всё белее запущено,чем я думал....