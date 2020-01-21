Рубашко: «Кокорин играет за „Зенит“? А кто сказал, что сейчас он в „Сочи“?»

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с арендой форварда «Зенита» . Ранее «Сочи» объявил, что арендовал нападающего до конца сезона. При этом Кокорин вышел в составе «Зенита» на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах»

Всё уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто.