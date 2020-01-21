Тайна Кокорина или Зачем «Зенит» огород городил?

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«Зенит» строил большие планы и говорил громкие слова о вернувшемся Кокорине, но внезапно для всех отправил его в «Сочи». «Соккер.ру» - о логичной неожиданности.

В середине сентября Александр Кокорин освободился из колонии и буквально на следующий день подмахнул с «Зенитом» новое соглашение со «скромной» зарплатой в 2.5 миллиона евро в год. Скромность заключается в том, что до стульев, Пака и неба в клеточку, Саша зарабатывал в Санкт-Петербурге 4 миллиона. Но и так неплохо. Отрабатывать щедрость «Зенита» осенью пришлось на тренировках, ведь РФС отказался заявлять Кокорина вне регистрационного периода, посчитав, что это нарушит спортивные принципы и целостность соревнования.

Александр сперва тренировался с «Зенитом-2», где вызывал поросячий восторг у Владислава Радимова, затем перешел к занятиям с основой. Все это время тренеры, партнеры и генеральный директор не забывали время от времени повторять, насколько Кокорин крутой нападающий, и какое мощное усиление «на мази» у чемпионов России: не только Кокорин, но и Малком. Из слов Владислава Радимова можно сделать вывод, что лишение свободы пошло Александру только на пользу:

Это совсем не тот Кокорин, что был раньше. За эти полтора года Саша стал другим ментально, нереально крутым футболистом. Вовремя отдаёт, бежит, все действия – по делу. Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнёт играть. Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьёт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его.

Партнеры тоже повторяли по кругу: «Кокорин — топ-футболист», «Не верю, что он провел год вне футбола», «Саша соскучился по футболу и рвется в бой», «Кокорин точно усилит „Зенит“». Конечно, в определенной степени это пиар со стороны клуба, ведь отношение к Кокорину после происшествий в Москве не могло быть однозначным, но «Зенит» выбрал материнскую линию поддержки своего футболиста — безоглядную и всепрощающую, а сдобрил это простым для понимания аргументом: «Кокорин — топ-футболист».

Кстати, я действительно верю, что Александр соскучился по футболу и впечатлял всех на тренировках «Зенита»: он всегда был высококлассным игроком, которому мешали ментальные проблемы. Пребывание в обществе со строгими законами и распорядком, каким является тюрьма, повышает уровень личной ответственности и заставляет человека вести себя максимально сознательно, просчитывать свои действия и реакцию на них. Никому не пожелаешь, но и такой опыт может оказаться полезным. И в жизни, и в футболе.

И вот, когда Кокорин убедил всех на тренировках, когда «Зенит» начал год с демонстрации бисиклет форварда на тренировках, а генеральный директор Медведев в ответ на слухи об уходе Александра в «Фейеноорд» на правах аренды безапелляционно заявляет: «Ведущих игроков мы не отдаем!», - после всего этого Кокорин уходит… в «Сочи». Очень любопытно, как теперь будут переобуваться категоричный Медведев, Сергей Семак, который в каждом интервью подчеркивал, что рассчитывает на Кокорина и с нетерпением ждет его полноценного возвращения? Футболистов, видимо, придется инструктировать отдельно, потому что вряд ли они понимают, что говорить, если спросят про Кокорина: «Да, был такой парень… руководство решило… давайте следующий вопрос...»

Очевидно пока лишь то, что решение по судьбе Кокорина могло быть принято только на «высшем совете» Миллера и Ротенберга, даже генеральный директор Медведев был не в курсе и не успел подготовить почву для внезапной отправки форварда на черноморский курорт, а уж в команде все, должно быть, находятся в шоке. Скорее всего, «Зенит», когда опомнится, объяснит уход Кокорина высокой конкуренцией и малым количеством матчей в весенней части сезона: мол, для полноценного возвращения в футбол Александру нужно играть по 90 минут в каждом туре, а мы такого предложить на данном этапе не можем.

Однако о вылете из Лиги чемпионов было известно в начале декабря, а Кокорин спустя полтора месяца поехал на сбор с «Зенитом», и его аренда в «Сочи» не выглядит чем-то продуманным и запланированным, это скорее резкое политическое решение, направленное на спасение футбола высшего разлива в туристическом кластере. Знаем, кто поставил такую задачу. «Зенит» спокойно доедет до чемпионства и без Кокорина, а вот ФК «Сочи», жаждущему остаться в РПЛ , нападающий такого класса очень поможет. Конечно, вы можете совершенно справедливо поинтересоваться: с чего бы вдруг «Зениту» так заботиться об аутсайдере и дарить ему «лучшего нападающего России»? И это будет очень правильный вопрос о девятом по счету переходе из «Зенита» в «Сочи» в нынешнем сезоне.

Однако есть и альтернативное мнение, которым поделился Василий Уткин в своем телеграм-канале:

Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. НО: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его ГНОБЯТ. Повезло с начальством.

На мой взгляд, гнобить — это изначально не позволить подписать контракт с «Зенитом» с зарплатой в 2.5 млн евро, а ссылка в «Сочи» выглядит логичным корпоративным решением, когда толкового работника отправляют в отстающий дополнительный офис с определенной миссией. Версия про гнобеж может быть чьей-то фантазией, либо тончайшей иронией Уткина, который горазд на такие штуки.

Что касается Кокорина в «Сочи», то если Александр не пришел в смятение из-за решения «Зенита», а воспринял этот поворот в карьере нормально и просто будет заниматься тем, за что ему не перестают платить — то есть играть в футбол, в составе «барсов» у него значительно больше шансов проявить себя, чем в Санкт-Петербурге, где есть вожак прайда Дзюба, а еще Азмун, Дриусси и поправившийся Малком. Пожалуй, в Сочи Кокорин даже может выиграть спор для Радимова и забить больше всех футболистов в РПЛ по весне.

Еще нам напоминают, что у Кокорина контракт с «Зенитом» до июня, то есть после возвращения он станет свободным человеком? Сомневаюсь. Если Александр так крут, как его малюют, и он проявит себя в составе аутсайдера, то вряд ли кто-то поперек «Зенита» предложит Кокорину контракт в России. Несмотря на заканчивающееся соглашение, форвард на коротком поводке, ведь «Зенит» в случае демонстрации Александром силы в «Сочи» сможет подготовить для него место в составе продажей Азмуна и со следующего сезона снова сделать полноценную ставку на Кокорина.

Естественно, тут нужны предварительные договоренности, чтобы футболист не чувствовал себя брошенным. Вот если ничего такого не будет, и Кокорина сошлют на юг молча, то версия с притеснениями приобретет вес, а так даже не удивлюсь, если сегодня-завтра «Зенит» объявит о продлении контракта с нападающим. После крутого поворота на сочинские серпантины этой истории возможно все.