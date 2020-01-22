Роковая аренда. Кокорин отказывается уходить

сегодня, 17:00

Клуб подтвердил аренду, агент футболиста – опроверг. «Соккер.ру» наблюдает, как петербуржцы взялись за старое.

Любая организация – удлиненная тень одного человека, и «Зенит» не исключение. Человек вышел с отпуска, переговорил с давним знакомым, сделал одолжение - судьба Кокорина решена. Но специфику конкретного клуба не учли.

Обычно чемпионский «Зенит» разрушается изнутри. Нельзя было отправлять Кокорина в «Сочи», не донеся приказ ему, Семаку и команде. Говорите, это умная сделка? Мол, Александр на юге будет лидером, спасет «Сочи» и навредит соперникам «Зенита», а в Санкт-Петербурге лишь игрок ротации.

Наивно обвинять людей с удлиненными тенями в наличии коварной стратегии и любви к сложным комбинациям. Парадокс как раз в том, что никакого плана нет. И никогда не было. Все меняется десятки раз случайным образом. Кроме того, в конкретном случае крепостной явно брыкается.

Агент и отчим Кокорина заявил, что объявление Медведева ничего не меняет. Игрок уходить не хочет. Теперь получается, что «Зениту» нужно вынудить Кокорина заткнуться и повиноваться? Имиджевые потери – пустяки, петербуржцам не привыкать. Но есть и серьезные последствия.

Например, у 9 человек контракты завершаются этим летом, еще у четырех – в 2021 году. Кто хочет, чтобы с ним обошлись, как с Кокориным? Кузяев мечтает через год играть за «Сочи», подписав новый контракт с «Зенитом»? Шатов, Смольников и Дзюба сейчас рады, что все так обернулось?

Кокорин ждал в тюрьме борьбу за титул, а не выживание. Впрочем, у «Зенита» странные решения давно стали нормой, к сожалению. К сожалению, поскольку реально вредят в 100 % случаев клубу, у которого есть все, чтобы работать современно. Помните, как Денисов начал зарплату Халка считать? Как Луческу не давали деньги, а Манчини зачем-то выдали?

Дриусси сейчас не отпускают, хотя у него контракт до 2021 года, а Паредеса отпустили – и правильно поступили. Дзюбу «выкинули как шавку», как сам Артем сказал. А позже форварда настолько «уважили», что в Петербурге устроили облавы на фанатов «Спартака». Ни в одном из случаев не было стратегии, а тут вдруг появилась?

Семака публично унизили – против ухода Кокорина, о чем сказал сам. Если тренеры без права голоса, футболисты – пешки на доске, а спортивный директор – придаток, то получится успешный стабильный европейский клуб? Рибалта, например, уже после трансфера Сутормина мог уйти в отставку.

Человеку всего 39 лет, работал на МЮ и «Ювентус». В России испанец не собирается работать до старости, а ему пятно за пятном на репутацию ставят. Вот какой сильный спортивный директор допустит публичный скандал, когда об аренде игрока объявляет его новый клуб, действующий молчит, потом тренер выдает игроку капитанскую повязку, высказывает от имени команды поддержку?

На второй день шоу продолжается, президент «Зенита» подтверждает переход – то есть в «Сочи» вам не врали, они забирают Кокорина, все оговорено и решено, а агент игрока перечит руководству. Как тут не вспомнить, почему Спаллетти покинул команду? Потому что об него начали вытирать ноги футболисты, и это сказалось на результатах.

Думаете, с Семаком будет иначе в критический момент, если сейчас игрокам явно показали, что никто в клубе и права голоса не имеет, даже по такому пустяковому вопросу? Сергею Богдановичу нужен Кокорин, а никой выгоды для «Зенита» от аренды нет. После такого цирка Семак, если будь тренером с жестким характером, подал бы в отставку.

Но этот человек не увидел ничего странного в трансфере Сутормина из «Рубина» в «Зенит» - футболиста с новым контрактом с казанцами, которого вдруг оценили в 50 тысяч рублей, поэтому Сергей Богданович никуда не уйдет. Тем более, пусть не за копейки, но сам настаивал, чтобы ему привезли Сутормина, а потом не смог толком внедрить универсала в состав.

У Семака есть много хороших качеств, но смелость – не одно из них. И принципиальность тоже не среди доблестей. Дзюба, например, снова отсидится, вряд ли пойдет к Миллеру просить отменить трансфер Кокорина, ведь слишком далеко зашли для отката назад. Но также важно, что в сам «Зенит» после таких историй не приедет перспективный западный тренер.

Зачем ему головная боль и унижения? А Семак рано или поздно уйдет. Рибалта постарается убежать как можно быстрее, и это тоже минус и плохой сигнал – как для сильных игроков, так и для сильных тренеров. Необдуманными и неподготовленными проколами «Зенит» отрезает себя от серьезного рынка.

Если еще и карьеры Барриоса, Азмуна, Дриусси и Дугласа Сантоса испортят – не вовремя с ними расстанутся, то это станет последней каплей для агентов серьезных легионеров. В такой «Зенит» придут только за деньгами, и это всегда сказывается на конечном результате в РПЛ и еврокубках. Получается, одна аренда лишает Семака авторитета в глазах футболистов – теперь методист, не менеджер.

Кокорин вроде как смело возмущается через агента-отчима, но форвард, скорее всего, уйдет в «Сочи». Заболотный тоже брыкался – убедили. И тогда веселье продолжится. Например, если отрыв от преследователей позволит, то весной увидите сенсацию – «Зенит» проиграет аутсайдеру в ответном поединке, и три очка помогут новой команде Кокорина спасти для олимпийского стадиона «Фишт» право на футбол уровня РПЛ .

Но кто сказал, что «Сочи» нужно спасть? Кто сказал, что Александр настолько мощный, что добавьте его, и команда сразу рванет вверх в таблице? РПЛ такая организация, где могут расширить лигу уже со следующего сезона, и тогда никто не вылетит. Вся эта история может не иметь никаких плюсов для «Зенита», зато отпугнет сильных мастеров и тренеров.

Кокорина ведь поняли и простили в коллективе, но решили на пару месяцев отправить в ссылку. Так с известными людьми в Санкт-Петербурге уже поступали несколько веков назад. Кокорин путь благодарит, что сослали в теплые края, ведь раньше посылали в солдаты на Кавказ или в Сибирь за различные проступки, или просто без веской причины, как сейчас Александра.

Шикарный сигнал Рибалте, который пытался организовать трансфер Кокорина в «Фейеноорд» - хотя непонятно, есть ли у Александра право покидать Россию по юридическим причинам. Кстати, о законах – арендное соглашение нуждается в его подписи. То есть даже когда в «Зените» решили подарить нападающего в «Сочи», то должны были сначала обсудить сделку внутри, а выходить на публику уже с готовым решением и широкими улыбками.

Как ни крути, это очень серьезный прокол с последствиями. Уронили авторитет Семака в команде – тренер публично заявил, что его даже не спрашивали. Заставили сомневаться с квалификации Рибалты – не предупредил клуб, с какими проблемами столкнутся, если Кокорин категорически против ухода в «Сочи». И вынудили 13 человек из нынешнего состава задуматься, нужно ли им новое соглашение с клубом, где такие правила поведения и система принятия решений?

Тут не только содержание важно, но и форма. Футболист, который неплохо смотрится на сборах, идет из первой команды лиги в последнюю. Фанатов это ожидаемо возмутило, как и самого Кокорина. Ссор из избы уже вынесли, и для конкретного клуба это редко чем-то хорошим заканчивается.