Тренер «Ибицы»: «Мы проиграли „Барселоне“ самым жестоким образом»

Главный тренер «Ибицы» Пабло Альфаро прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной». Решающий гол был забит Гризманном на 90+5 минуте.

Я горжусь своими футболистами, но катастрофа в том, что мы проиграли самым жестоким образом. Мы почти победили. Сейчас можно поздравить «Барселону» и пожелать им долгого пути в турнире.

Это очень достойно, именно так противостоять команде вроде «Барселоны» и минимизировать многие из их сильных сторон.

Мы показали, что у нашей команды есть дух, мы сделали гигантский шаг вперед, нельзя было просить большего.