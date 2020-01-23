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Тренер «Ибицы»: «Мы проиграли „Барселоне“ самым жестоким образом»

сегодня, 01:00
ИбицаЛоготип футбольный клуб Ибица1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Ибицы» Пабло Альфаро прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной». Решающий гол был забит Гризманном на 90+5 минуте.

Я горжусь своими футболистами, но катастрофа в том, что мы проиграли самым жестоким образом. Мы почти победили. Сейчас можно поздравить «Барселону» и пожелать им долгого пути в турнире.

Это очень достойно, именно так противостоять команде вроде «Барселоны» и минимизировать многие из их сильных сторон.

Мы показали, что у нашей команды есть дух, мы сделали гигантский шаг вперед, нельзя было просить большего.

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