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Бышовец: «Самый смешной аргумент в пользу 18 команд — „страна большая“»

сегодня, 11:15

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался на тему расширения лиги до 18 команд

Самый смешной аргумент в пользу 18 команд — «страна большая». Тогда сколько же команд должно быть в Суперлиге Китая, где население — почти полтора миллиарда? Но там всего шестнадцать. А в маленькой Голландии — восемнадцать… Конечно, нашему чемпионату не хватает напряженности, интриги, зрелищности. Здесь мы находимся на очень среднем европейском уровне. Конечно, наши команды играют очень мало матчей — в два раза меньше, чем, к примеру, в Англии. Но, увеличив количество команд, мы не сделаем чемпионат более острым и непредсказуемым.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:59
При формате осень- весна такой переход практически не возможен.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:51
Надо 20 и что бы поближе к Москве :))
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 11:45
Оптимально 16 команд.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:44
Есть же умные люди, только они в стороне, а жулики и проходимцы у руля и в функционерах(.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:28
Браво светоч!
все правильно сказал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:28
Наоборот, надо сокращать.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац ответил Остапчук 67
сегодня в 11:26
Я бы оставил 8-10 команд для 4-х кругов.
Очень здравая идея.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:20
Я бы оставил 8-10 команд для 4-х кругов.
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