Заслуженный тренер СССР высказался на тему расширения лиги до 18 команд.

Самый смешной аргумент в пользу 18 команд — «страна большая». Тогда сколько же команд должно быть в Суперлиге Китая, где население — почти полтора миллиарда? Но там всего шестнадцать. А в маленькой Голландии — восемнадцать… Конечно, нашему чемпионату не хватает напряженности, интриги, зрелищности. Здесь мы находимся на очень среднем европейском уровне. Конечно, наши команды играют очень мало матчей — в два раза меньше, чем, к примеру, в Англии. Но, увеличив количество команд, мы не сделаем чемпионат более острым и непредсказуемым.