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Наумов высказался на тему легионеров в РПЛ

сегодня, 11:13

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию по поводу статуса игроков ЕАЭС, которых со следующего сезона в РПЛ не будут считать легионерами.

Это политическое решение? А почему игроков Евросоюза не считают легионерами? Мы по такому же принципу снимаем статус легионеров с игроков из Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии. Политический момент тут присутствует... Однако первостепенно, клуб, приобретающий того или иного футболиста, должен понимать, что новичок обязан приносить доход, на него должен идти зритель, а не потому, что он не легионер. Все это зависит от клубной политики.

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