РФС не получал обращений от Кокорина

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Палата по разрешению споров и комитет по статусу игроков РФС на данный момент не получали обращений от нападающего , который в зимнее трансферное окно должен перейти из петербургского «Зенита» в «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе РФС .

На данный момент обращений не поступало.

Недавно президент петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита».