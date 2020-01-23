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РФС не получал обращений от Кокорина

сегодня, 12:21

Палата по разрешению споров и комитет по статусу игроков РФС на данный момент не получали обращений от нападающего Александра Кокорина, который в зимнее трансферное окно должен перейти из петербургского «Зенита» в «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

На данный момент обращений не поступало.

Недавно президент петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что между «Зенитом» и «Сочи» достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из «Зенита».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:56
Много внимания Кокорину.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:50
Комическая ситуация.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:47
Щас устроят скандал на всю Европу.
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