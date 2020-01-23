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Бышовец: «Гинер сказал Егорову застрелиться, так тот „застрелился“»

сегодня, 11:25

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о влиянии клубов на судейский корпус в РПЛ

Проблема не в судьях и не в Егорове! Да, судьи влияют на отдельные результаты, но они инструмент, люди зависимые — зависят от тех, кто назначает и кто платит. Это околофутбольная среда и отдельные президенты клубов. Судьи — это просто звено, хорошо управляемое. Подтверждение — конфликт Гинера и Егорова. Достаточно было Гинеру сказать, что Егоров — негодяй и должен застрелиться, как тот и «застрелился» — написал заявление об уходе. Помните историю, когда собрались все президенты клубов и решили не работать с судьями? Ударили по рукам — а воз и ныне там…

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Все комментарии
vm777
vm777
сегодня в 11:56
Судьи всегда ошибались. Но в этом году количество этих ошибок увеличилось в разы. Это можно списать на человеческий фактор. Но как объяснить отстранение судьи за неудовлетворительную работу, и возвращение этого же судьи в штат через 1 тур?
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Ваня лучший
сегодня в 11:50
Странно. Если Егоров и судьи так боялись Гинера, то почему Цска засуживали по черному, а вилков был в штате Газпрома вместе с карасевым. А МОСКАЛЕВ с левниковым получали зарплаты в лукойле.? Что то у старика с логикой
Да когда вас засуживали? В этом сезоне вы просто совсем в неженок превратились после былого конского беспредела и уже любой свисток в вашу сторону воспринимали несправедливым.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 11:49
Странно. Если Егоров и судьи так боялись Гинера, то почему Цска засуживали по черному, а вилков был в штате Газпрома вместе с карасевым. А МОСКАЛЕВ с левниковым получали зарплаты в лукойле.? Что то у старика с логикой
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:43
Егорову еще повезло, что его собака не покусала
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:38
Ой мляяять шико дан..в каком овне все.Тьфу их на три буквы. А этому все не имется и добавил овна в виде Стельмаха. Основатель коричневой кучки.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:29
Плохо ударили по рукам)))
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