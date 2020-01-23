Бышовец: «Гинер сказал Егорову застрелиться, так тот „застрелился“»

Заслуженный тренер СССР поделился мнением о влиянии клубов на судейский корпус в РПЛ .

Проблема не в судьях и не в Егорове! Да, судьи влияют на отдельные результаты, но они инструмент, люди зависимые — зависят от тех, кто назначает и кто платит. Это околофутбольная среда и отдельные президенты клубов. Судьи — это просто звено, хорошо управляемое. Подтверждение — конфликт Гинера и Егорова. Достаточно было Гинеру сказать, что Егоров — негодяй и должен застрелиться, как тот и «застрелился» — написал заявление об уходе. Помните историю, когда собрались все президенты клубов и решили не работать с судьями? Ударили по рукам — а воз и ныне там…