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«Эспаньол» и «Атлетик» не смогли выявить победителя

сегодня, 16:52
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В матче 21-го тура испанской Примеры «Эспаньол» и «Атлетик» разошлись ничьей.

В турнирной таблицы каталонцы занимают 19 строчку (15 очков), баски на 6-й позиции (31 очко).

Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат

«Эспаньол» - «Атлетик» 1:1 (0:1)
Голы: де Томас 63 - Вильялибре 12

«Эспаньол»: Лопес, Санчес (Лопес 61), Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Вила, Мелендо (Эмбарба 57), Марк Рока, Лопес, Дардер, Кальери (Ву 83), де Томас
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

«Атлетик»: Эррерин, Капа, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Муньяин (Эчебаррия 82), Дани Гарсия, Весга, Уильямс (Гарсия 69), Вильялибре (Кодро 84)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Весга 9, Санчес 17, Марк Рока 56, Эспиноcа 59

В прошлом туре «Эспаньол» победил «Вильярреал», «Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой».

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beefs
beefs
сегодня в 17:01
Ну и прекрасно...
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