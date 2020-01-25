«Эспаньол» и «Атлетик» не смогли выявить победителя

В матче 21-го тура испанской Примеры «Эспаньол» и «Атлетик» разошлись ничьей.
В турнирной таблицы каталонцы занимают 19 строчку (15 очков), баски на 6-й позиции (31 очко).
Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат
«Эспаньол» - «Атлетик» 1:1 (0:1)
Голы: де Томас 63 - Вильялибре 12
«Эспаньол»: Лопес, Санчес (Лопес 61), Эспиноcа, Кабрера Сасиа, Вила, Мелендо (Эмбарба 57), Марк Рока, Лопес, Дардер, Кальери (Ву 83), де Томас
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
«Атлетик»: Эррерин, Капа, Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Муньяин (Эчебаррия 82), Дани Гарсия, Весга, Уильямс (Гарсия 69), Вильялибре (Кодро 84)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Весга 9, Санчес 17, Марк Рока 56, Эспиноcа 59
В прошлом туре «Эспаньол» победил «Вильярреал», «Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой».