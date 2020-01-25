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Гол Тарасова помог «Рубину» победить «Слован» в товарищеском матче

сегодня, 13:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Слован (Братислава)СлованМатч завершен

Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Рубином» и братиславским «Слованом». Победу одержала казанская команда благодаря голам Дмитрия Тарасова, для которого этот мяч стал дебютным за «Рубин», и Александра Зуева.

«Рубин» - «Слован» 2:1 (1:0)
Голы: Тарасов 42, Зуев 79 - Мустафич 66

«Рубин»: Иван Коновалов, Олег Данченко, Карл Старфельт, Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Дарко Йевтич, Игорь Коновалов, Хвича Кварацхелия, Вячеслав Подберёзкин, Евгений Марков, Дмитрий Тарасов;

«Слован»: Трновски, Миенти Абена, Де Марко, Лукас Ловат, Юрий Медведев, Де Кампс, Деян Дражич, Апау, Лики, Моха, Ноно.

Накануне в товарищеском матче победу одержал московский ЦСКА.

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:56
космонавт то как разошёлся, 2я победа уже.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:55
Ждем когда Тарасов споет Мало половин !)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:53
Тарасов молодец !)
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