Гол Тарасова помог «Рубину» победить «Слован» в товарищеском матче

Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между «Рубином» и братиславским «Слованом». Победу одержала казанская команда благодаря голам Дмитрия Тарасова, для которого этот мяч стал дебютным за «Рубин», и Александра Зуева.
«Рубин» - «Слован» 2:1 (1:0)
Голы: Тарасов 42, Зуев 79 - Мустафич 66
«Рубин»: Иван Коновалов, Олег Данченко, Карл Старфельт, Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Дарко Йевтич, Игорь Коновалов, Хвича Кварацхелия, Вячеслав Подберёзкин, Евгений Марков, Дмитрий Тарасов;
«Слован»: Трновски, Миенти Абена, Де Марко, Лукас Ловат, Юрий Медведев, Де Кампс, Деян Дражич, Апау, Лики, Моха, Ноно.
Накануне в товарищеском матче победу одержал московский ЦСКА.