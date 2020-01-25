«Боруссия» Д разгромила «Кельн», Холанд сделал дубль

«Боруссия» Д обыграла «Кельн» в матче 19-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» (36) занимает 3-е место, «Кельн» (20) расположился на 13-й позиции.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» - «Кельн» 5:1 (2:0)
Голы: Геррейру 1, Ройс 29, Санчо 48, Холанд 78, Холанд 87 - Ут 64
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Брандт, Витсель, Геррейру, Азар (Холанд 65), Ройс (Дахуд 80), Санчо
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ (Модест 74), Борно, Чичос, Каттербах, Шкири, Хектор, Тильманн (Кайнц 46), Ут (Реджбекай 80), Якобс, Кордоба
Главный тренер: Гиздол Маркус.
Предупреждения: Борно 13, Витсель 38
Судья: Осмерс Харм.