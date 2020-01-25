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Дубль Влашича принёс ЦСКА победу над ЛАСКом

сегодня, 15:41
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между австрийским ЛАСКом и ЦСКА. Победу в матче одержали «армейцы» благодаря дублю Николы Влашича.

ЛАСК - ЦСКА 1:2 (0:1)
Голы: Балич 60 - Влашич 16, Влашич 88

 

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 15:46
Конечно, пока яркой игры нет. Шкурин парень неплохой, но не для такой манеры игры как сейчас. При игре в мелкий пас, которую ведут Ахметов, Чалов и Обляков Шкурин будет не у дел. Ему нужен длинный продольный пас в свободную зону. Этого пока нет. Надо попробовать сочетание Караев- Шкурин в нападении. Работы еще много.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:45
Молодцы ребята! Красивая игра и красивая победа! Отмечу Влашича, Дивеева, Карпова и Ахметова, эти ребята сыграли на пять с плюсом остальные на четвёрку и пятёрку.
Как достучаться до Михайлыча, что Обляков не уровень ЦСКА он даже не уровень спартака.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 15:44
С уверенной победе на классе! Удачи в ЛЕ, там цска же сразу с полуфинала начинает, да?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:43
С победой "Кони".................а состав не вариант выложить?
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