Дубль Влашича принёс ЦСКА победу над ЛАСКом

Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между австрийским ЛАСКом и ЦСКА. Победу в матче одержали «армейцы» благодаря дублю Николы Влашича.
ЛАСК - ЦСКА 1:2 (0:1)
Голы: Балич 60 - Влашич 16, Влашич 88
Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между австрийским ЛАСКом и ЦСКА. Победу в матче одержали «армейцы» благодаря дублю Николы Влашича.
ЛАСК - ЦСКА 1:2 (0:1)
Голы: Балич 60 - Влашич 16, Влашич 88
Как достучаться до Михайлыча, что Обляков не уровень ЦСКА он даже не уровень спартака.
Как достучаться до Михайлыча, что Обляков не уровень ЦСКА он даже не уровень спартака.