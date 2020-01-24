ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче

ЦСКА победил ирландский «Дандолк» в рамках товарищеского матча.
ЦСКА - «Дандолк» 2:0 (2:0)
Голы: Сигурдссон, 5, Сигурдссон, 11
ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев (Н`Диайе 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.
ЦСКА победил ирландский «Дандолк» в рамках товарищеского матча.
ЦСКА - «Дандолк» 2:0 (2:0)
Голы: Сигурдссон, 5, Сигурдссон, 11
ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев (Н`Диайе 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.
На выезде 1:2
дома 2:1
На выезде 1:2
дома 2:1
Обыграли в товарняке Дандолк
Мелочь а приятно 👍👏👏👏
Обыграли в товарняке Дандолк
Мелочь а приятно 👍👏👏👏
Задачу на игру выполнили, Завтра будет другой состав и другая игра. Удачи ЦСКА.
Задачу на игру выполнили, Завтра будет другой состав и другая игра. Удачи ЦСКА.