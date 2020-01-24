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ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче

сегодня, 20:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ДандолкДандолкМатч завершен

ЦСКА победил ирландский «Дандолк» в рамках товарищеского матча.

ЦСКА - «Дандолк» 2:0 (2:0)
Голы: Сигурдссон, 5, Сигурдссон, 11

ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев (Н`Диайе 62), Марадишвили, Сигурдссон, Караев.

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
сегодня в 21:28
зенита уровня команда ДАНДОЛК!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:24
всё идёт по плану!) игры нужны и чемп.ирландии не худший вариант.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:23
Уверенная победа над 14-ти кратным и действующим чемпионом Ирландии.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Великий 43-й
сегодня в 21:20
Помнится как этот Дондолк, зеньку гонял в лиге Европы)
Прямо-таки "гонял"?
На выезде 1:2
дома 2:1
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:19
Придется Гинеру искать тренера по пробитию пенальти.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:17
Отлично потренировались.
Обыграли в товарняке Дандолк
Мелочь а приятно 👍👏👏👏
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:16
Интересно будет в чемпионате посмотреть на Дзагоева. А то его уже забывать стали. Главное что бы травмы больше не получал
VIPded
VIPded
сегодня в 21:13
Неплохо для такого состава. Правда, что там за состав был у соперника - хз...)))
cska vperiod
cska vperiod ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 21:11
Хорошую игру показал Помазун и Сигурдсон, хорошо смотрелся Караев и , что удивительно Гогуа (не обошлось у него без одного прокола). Второй тайм без Алана сидели в обороне, Задачу на игру выполнили, Завтра будет другой состав и другая игра. Удачи ЦСКА.
Согласен, но второй тайм снова просели, чего то не дорабатывают.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:09
Хорошую игру показал Помазун и Сигурдсон, хорошо смотрелся Караев и , что удивительно Гогуа (не обошлось у него без одного прокола). Второй тайм без Алана сидели в обороне,
Задачу на игру выполнили, Завтра будет другой состав и другая игра. Удачи ЦСКА.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:02
Остав явно экспериментальный.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:01
Чёто замен мало у ЦСКА
Великий 43-й
Великий 43-й
сегодня в 20:59
Помнится как этот Дондолк, зеньку гонял в лиге Европы)
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