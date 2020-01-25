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«Милан» одержал победу над «Брешией»

сегодня, 00:45
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» обыграл «Брешию» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (31) располагается на шестом месте, «Брешия» (15) идет на предпоследнем месте.

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Милан» 0:1 (0:0)
Гол: Ребич 71

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли (Скрабб 89), Тонали, Дессена (Ндой 78), Ромуло, Торрегросса, Айе (Доннарумма 80)
Главный тренер: Корини Эудженио.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Крунич 77), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич 58)
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Кьер 2, Сабелли 21, Тео Эрнандес 36, Конти 44, Беннасер 62, Скрабб 89

Судья: Валери Паоло.

В прошлом туре «Милан» одержал волевую победу над «Удинезе».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 01:39
С победой!
Abradva
Abradva
сегодня в 01:35
Милан с победой!
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 01:20
Насчёт Кессье. Я вообще не понимаю профессиональный ли это футболист, такое ощущение, что разносчика напитков и чипсов со стадиона взяли и поставили играть.
Я И Блан
Я И Блан ответил Ozabot
сегодня в 01:14
Турка терпеть не могу. Но сегодня он всё-таки был неплох.
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 01:13
Отскочили конечно, ну да ладно. Очень бы Тонали хотел видеть в Милане. Великолепен парень.
zubila
zubila
сегодня в 00:50
Валидол. Кессье пи..еть ссаными тряпками, невероятно бесполезный игрок.
Жека10
Жека10 ответил juvenale
сегодня в 00:49
ббиланчик отскочил)))а цыганович уже с трех метров в пустые не попадает
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 00:48
    Мда, возвращаются валидольные победы прошлого сезона. Вот эти Хакан и Кессье зачем вообще на поле выходят?
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 00:47
    ббиланчик отскочил)))а цыганович уже с трех метров в пустые не попадает
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