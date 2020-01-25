«Милан» одержал победу над «Брешией»

«Милан» обыграл «Брешию» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (31) располагается на шестом месте, «Брешия» (15) идет на предпоследнем месте.
Брешиа, стадион Марио Ригамонти
«Брешиа» - «Милан» 0:1 (0:0)
Гол: Ребич 71
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею, Бизоли (Скрабб 89), Тонали, Дессена (Ндой 78), Ромуло, Торрегросса, Айе (Доннарумма 80)
Главный тренер: Корини Эудженио.
«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Крунич 77), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич 58)
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Кьер 2, Сабелли 21, Тео Эрнандес 36, Конти 44, Беннасер 62, Скрабб 89
Судья: Валери Паоло.
В прошлом туре «Милан» одержал волевую победу над «Удинезе».