«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в товарищеском матче

«Зенит» проиграл «Зальцбургу» в товарищеском матче. Отметим, что поединок состоял из 3-х таймов по 40 минут.
«Зальцбург» - «Зенит» 6:3 (3:0, 3:2)
Голы: Бериша 5, Ромальо 33, Хван 34, Адейми 63, Покорны, 78, Куйта 94 - Осорио 53, Шатов 55, Мак 76
«Зенит» (начало матча): Кержаков (Рудаков, 41), Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.
«Зенит» (с 60-й минуты): Рудаков (Васютин, 81), Жирков, Прохин, Иванович, Караваев, Мусаев, Капленко, Сутормин, Ерохин, Мак (Воробьев,105), Дриусси.
Накануне в товарищеском матче победу одержал московский ЦСКА.
Представляю как смеются в Европе над нашим картонным чемпионом. 🤣
Представляю как смеются в Европе над нашим картонным чемпионом. 🤣
И зачем иметь ТРИ состава + фарм клуб Сочи?
И зачем иметь ТРИ состава + фарм клуб Сочи?
Для "Сочи" бережешь себя?
Для "Сочи" бережешь себя?
Зачем Зенту всякие Медведивы?...
Они только вредят.
Во времена Спаллети и Боша такие команды как сегодня Зенит по 5:0 рвал
Зачем Зенту всякие Медведивы?...
Они только вредят.
Во времена Спаллети и Боша такие команды как сегодня Зенит по 5:0 рвал
Кёльн цска 9:1
Зальцбург зенит 6:3
Кёльн цска 9:1
Зальцбург зенит 6:3