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«Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в товарищеском матче

сегодня, 18:34
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«Зенит» проиграл «Зальцбургу» в товарищеском матче. Отметим, что поединок состоял из 3-х таймов по 40 минут.

«Зальцбург» - «Зенит» 6:3 (3:0, 3:2)
Голы: Бериша 5, Ромальо 33, Хван 34, Адейми 63, Покорны, 78, Куйта 94 - Осорио 53, Шатов 55, Мак 76

«Зенит» (начало матча):  Кержаков (Рудаков, 41), Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.

«Зенит» (с 60-й минуты): Рудаков (Васютин, 81), Жирков, Прохин, Иванович, Караваев, Мусаев, Капленко, Сутормин, Ерохин, Мак (Воробьев,105), Дриусси.

Накануне в товарищеском матче победу одержал московский ЦСКА.

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Все комментарии
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 18:49
Зенит показал свой класс во всей красе.
Представляю как смеются в Европе над нашим картонным чемпионом. 🤣
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:48
Зальцбург разгромил Зенит 6-3,даа,виден чемпион России!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил oFANATo
сегодня в 18:48
Позорище, это пятерик от Лудогорца вынимать в официальных матчах. Результат товарняка вообще не должен волновать.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:47
Как так то? Не помню я что бы Зенит когда-нибудь 6 голов пропускал
Гордецкий
Гордецкий ответил Красная машина
сегодня в 18:46
Ай как прекрасно наши гранды товарняки катают) Кёльн цска 9:1 Зальцбург зенит 6:3
Зато спартак в ЛЧ отличается, что 7-0 только значит.
makkie
makkie
сегодня в 18:46
Решили напоследок побаловать Кокорина голевым изобилием 😄😄😄
nubom
nubom ответил Serg_Diamond
сегодня в 18:45
А к чему тут ЦСКА приплели? С больной головы на здоровую?
Это было в 2004. Но все равно, получите до кучи!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:44
6:3 Позорище

И зачем иметь ТРИ состава + фарм клуб Сочи?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:44
Многовато даже для товарняка
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:43
Кокорин, ты почему не забил?
Для "Сочи" бережешь себя?
kastites
kastites
сегодня в 18:43
Так дело пойдет и не будет чемпионства в этом году.
Зачем Зенту всякие Медведивы?...
Они только вредят.
Во времена Спаллети и Боша такие команды как сегодня Зенит по 5:0 рвал
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:42
Результаты в товарняках важны только одной команде: спартаку. У них КопаДельСоль и МатчПремьер в главном зале музея стоят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:40
Нормально, это товарняк...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Красная машина
сегодня в 18:39
Ай как прекрасно наши гранды товарняки катают) Кёльн цска 9:1 Зальцбург зенит 6:3
А к чему тут ЦСКА приплели? С больной головы на здоровую?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:35
Это Малком просто пожалел Зальцбург.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 18:35
Ай как прекрасно наши гранды товарняки катают)
Кёльн цска 9:1
Зальцбург зенит 6:3
nubom
nubom
сегодня в 18:34
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