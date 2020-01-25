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«Крылья Советов» обыграли «Богемианс 1905» в товарищеском матче

сегодня, 18:51
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«Крылья Советов» на сборах в Турции в товарищеском матче обыграли чешский «Богемианс 1905».

«Крылья Советов» (Россия) - «Богемианс 1905» (Чехия) - 4:3 (3:0)
Голы: Зиньковский 2, Антон 9, Полуяхтов 45, Гынсарь 80 - Пулькраб 58, Новак 67, Нечас 74. 

«Крылья Советов»: Овсянников (Рыжиков 46), Полуяхтов (Анюков 46), Чернов (Бурлак 46), Карпов (Лысцов 46), Гацкан (Тимофеев 46), Комбаров (Мияйлович 46), Кабутов (Якуба 46), Антон (Терехов 46), Зиньковский (Соболев 46), Иванов (Инджия 46, Гынсарь 70), Радонич (Атанасиадис 46).

Ранее «Зенит» пропустил шесть голов от «Зальцбурга» в товарищеском матче.

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Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 19:50
КС с победой!
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