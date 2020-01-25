Хакими: «Я всегда мечтал играть за „Реал“»

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который принадлежит «Реалу», рассказал про свою мечту:
Не знаю, что произойдет в июне. Сейчас я сконцентрирован на игре за «Боруссию». Счастлив выступать здесь. У меня осталось еще 4 месяца по контракту здесь.
Всегда мечтал играть за основную команду «Реала» вместе с лучшими футболистами мира. Зидан сделал меня таким, каким я сейчас являюсь. Что может быть лучше, чем учиться у одного из лучших в истории?
Ранее стало известно, что «Боруссия» хочет выкупить Хакими.