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Хакими: «Я всегда мечтал играть за „Реал“»

сегодня, 19:12

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который принадлежит «Реалу», рассказал про свою мечту:

Не знаю, что произойдет в июне. Сейчас я сконцентрирован на игре за «Боруссию». Счастлив выступать здесь. У меня осталось еще 4 месяца по контракту здесь.

Всегда мечтал играть за основную команду «Реала» вместе с лучшими футболистами мира. Зидан сделал меня таким, каким я сейчас являюсь. Что может быть лучше, чем учиться у одного из лучших в истории?

Ранее стало известно, что «Боруссия» хочет выкупить Хакими.

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