Семак: «Сегодня мы обсудим будущее Исламхана с руководством клуба»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал игру полузащитника в товарищеском матче против «Зальцбурга». Напомним, что футболист находится на просмотре в питерском клубе.

Конечно, в этой игре скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче, с соперником, который уступает в классе, было больше времени для принятия решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно.

Полетит ли Исламхан в Бенидорм? Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

Нравится ли мне этот игрок? Я думаю, что в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные — изо всех уголков мира. Всего шесть, а двоим из них — уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому мы будем под них подстраиваться.