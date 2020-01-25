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Семак: «Сегодня мы обсудим будущее Исламхана с руководством клуба»

сегодня, 20:23
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург6 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Бауыржана Исламхана в товарищеском матче против «Зальцбурга». Напомним, что футболист находится на просмотре в питерском клубе.

Конечно, в этой игре скорость и интенсивность были гораздо выше, было больше борьбы. В первом матче, с соперником, который уступает в классе, было больше времени для принятия решений, многие выделялись, сыграли хорошо. Сегодня же мы посмотрели, у кого лучше получается играть под давлением, с высокой интенсивностью. По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно.

Полетит ли Исламхан в Бенидорм? Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение.

Нравится ли мне этот игрок? Я думаю, что в связи с лимитом мы должны рассматривать и российских молодых игроков, и тех, кто не считается легионером. В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные — изо всех уголков мира. Всего шесть, а двоим из них — уже за тридцать лет, всего четыре игрока в расцвете сил. В нашем чемпионате есть лимит, правила для всех команд одинаковые, поэтому мы будем под них подстраиваться. 

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Все комментарии
Grey33
Grey33
сегодня в 21:40
Похоже, не будет в Зените хана
unoejk
unoejk ответил Гавроша
сегодня в 21:15
Он полузащитник, должно быть 5+4+2
Добрый день. Расчет идёт по позиции в матче, а не позиции в вашей fantasy команде (они иногда отличаются).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:58
Если Семак при оценке данного игрока начинает говорить о лимите и вспоминать о молодых перспективных российских игроках - знать совсем не впечатлил...
Хотя при чём здесь лимит если вскоре казахстанские игроки не будут считаться легионерами..

Да и по-честноку...есть более короткие ответы на заданные вопросы....Да...или Нет...
А то получается :
- Сергей Богданович,понравился ли вам Бауырджан ??
- А вы знаете,в Зальцбурге 6 австрийцев....и т.д.)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:57
Лимит отменять срочно!!!
VV V
VV V
сегодня в 20:44
Зачем Зениту просматривать кого-то......надо сразу покупать и будет 201 -м футболистом Зенита.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:42
Хорошо хоть не побили рекорд позорного клуба.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:41
После такого позора Исламхан должен ехать в Казахстан.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:37
"В том же «Зальцбурге» всего шесть австрийских игроков в заявке, а остальные изо всех уголков мира." Прямо как в России лимит пока, даже полегче. А еще они трех скажем так лидеров продали, ну тоже такое. От "Бенфики"-3, от "Зальцбурга"-6 ну то такое , как в анекдоте. "Чего же Вы поручик не пьете, не курите, не танцуете? А мы себя в кю...хс покажемс." Видимо если Бог даст дожить до осени, то покажетес.
nubom
nubom
сегодня в 20:34
Геннадиий Орлов сказал, что через полгода Бауыржан, возможно, будет играть лучше...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:33
Ещё думают брать бесплатно игрока сборной Казахстана или не брать. Видимо он совсем не впечатлил
drug01
drug01
сегодня в 20:31
Ждем решения!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:28
Семак, иди к почкам.
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