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Семак: «Малком пока работает без участия в контрольных матчах»

сегодня, 20:42
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург6 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья игроков, которые пропустили товарищеский матч против «Зальцбурга».

Кузяев пока не тренируется в общей группе. Малком пока работает без участия в контрольных матчах, мы будем выпускать его на испанском сборе, как и было запланировано. Что касается Азмуна, то он получил небольшое повреждение и не смог принять участия в игре. Сегодня мы посмотрели Рудакова, поэтому Лунев будет играть в следующих матчах. К сожалению, сегодня мы могли использовать только троих голкиперов. 

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 21:16
"К сожалению, сегодня мы могли использовать только троих голкиперов."

Что,больше трех судья не разрешил в раму ставить..?)))))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:55
А зачем Кокорина отдаёте???
nubom
nubom
сегодня в 20:53
Семак, как любящий отец, не пускает своих детей в школу с температурой...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:50
А кто такой Малком?Это наверное игрок зенита?
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