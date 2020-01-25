Семак: «Малком пока работает без участия в контрольных матчах»

Наставник «Зенита» рассказал о состоянии здоровья игроков, которые пропустили товарищеский матч против «Зальцбурга».

Кузяев пока не тренируется в общей группе. Малком пока работает без участия в контрольных матчах, мы будем выпускать его на испанском сборе, как и было запланировано. Что касается Азмуна, то он получил небольшое повреждение и не смог принять участия в игре. Сегодня мы посмотрели Рудакова, поэтому Лунев будет играть в следующих матчах. К сожалению, сегодня мы могли использовать только троих голкиперов.