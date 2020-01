«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную гостевую победу в XXI веке

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер» в гостевой игре 1/16 финала Кубка Англии со счетом 6:0.

Это самая крупная выездная победа «красных дьяволов» с февраля 1999 года, когда они одержали победу над «Ноттингем Форест» со счетом 8:1.

Отметим, что в той встрече покер оформил нынешний наставник МЮ .

📊 @ManUtd record their biggest away win this century - since their 8-1 PL win at Nott'm Forest in Feb 1999. Ole Gunnar Solskjaer scored ⚽ ⚽⚽⚽ goals that day pic.twitter.com/hOVMJBleeF