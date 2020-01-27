Гвардиола: «„Ман Сити“ нацелен на победу в трех турнирах»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о целях «горожан» на оставшуюся часть сезона:
Мы всегда были нацелены в этом сезоне на победу в трех турнирах. Также продолжим сражаться в АПЛ. Ничего не изменилось.
Полны решимости бороться за победу в каждом соревновании. Следующая наша игра будет в рамках Кубка Лиги, где встретимся с МЮ. Для нас это шанс выйти в финал и завоевать этот трофей. Надеюсь, что фанаты заполнят наш стадион в этой встрече.
В первом матче «Манчестер Сити» одержал победу над МЮ.
И два ваших дежурных Кубка, в которых, кроме вас, никто не играет основой ("Ливерпуль" вон все никак не может Академией вылететь), не будут их интересовать абсолютно, они не ради Кубка Лиги несколько миллиардов долларов в клуб вложили.
И два ваших дежурных Кубка, в которых, кроме вас, никто не играет основой ("Ливерпуль" вон все никак не может Академией вылететь), не будут их интересовать абсолютно, они не ради Кубка Лиги несколько миллиардов долларов в клуб вложили.