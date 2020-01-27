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Гвардиола: «„Ман Сити“ нацелен на победу в трех турнирах»

сегодня, 13:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед29.01.2020 в 22:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о целях «горожан» на оставшуюся часть сезона:

Мы всегда были нацелены в этом сезоне на победу в трех турнирах. Также продолжим сражаться в АПЛ. Ничего не изменилось.

Полны решимости бороться за победу в каждом соревновании. Следующая наша игра будет в рамках Кубка Лиги, где встретимся с МЮ. Для нас это шанс выйти в финал и завоевать этот трофей. Надеюсь, что фанаты заполнят наш стадион в этой встрече.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал победу над МЮ

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:42
Ну-ну...
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 13:40
Можешь нацеливаться сколько хочешь, но уже в ближайшее будущее, если вы вылетите от "Реала", а, исходя из последних лет ваших пролетов, в этом мало сомнений, шейхи уже начнут консультации с новыми тренерами.

И два ваших дежурных Кубка, в которых, кроме вас, никто не играет основой ("Ливерпуль" вон все никак не может Академией вылететь), не будут их интересовать абсолютно, они не ради Кубка Лиги несколько миллиардов долларов в клуб вложили.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:38
ЛЧ возьмет Бавария
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:38
В кубке карабаха почти в финале) в кубке англии все ещё впереди, а в лч главное, чтобы судьи не мешали)
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