Сарри: «Думали, что сможем играть в медленном темпе»

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после поражения от «Наполи» в 21-м туре Серии А.
Мы были пассивны на протяжении всего матча. Думали, что сможем играть в медленном темпе.
В этом поединке мы были на шаг позади в каждой ситуации. Как будто мы играли в замедленном режиме. Я не могу винить кого-то из нашей команды в этом поражении, ведь весь коллектив выглядел пассивным.
Да там целая команда пассивов по жизни, как Сарри туда вообще занесло?
Да там целая команда пассивов по жизни, как Сарри туда вообще занесло?