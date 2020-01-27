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Сарри: «Думали, что сможем играть в медленном темпе»

сегодня, 12:02
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился впечатлениями после поражения от «Наполи» в 21-м туре Серии А.

Мы были пассивны на протяжении всего матча. Думали, что сможем играть в медленном темпе.

В этом поединке мы были на шаг позади в каждой ситуации. Как будто мы играли в замедленном режиме. Я не могу винить кого-то из нашей команды в этом поражении, ведь весь коллектив выглядел пассивным.

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Все комментарии
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 13:10
Особенно своей убогостью впечатлил Матюйди. Походу фанам Юве придётся расстаться с мечтой о победе в ЛЧ в этом сезоне. Полузащита полное го...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 13:04
Дело как в самом Сарри,так и в никчемном составе Юве,совершенно очевидно,что у них нет ни одного полузащитника должного уровня.Да и мативатор из Сарри никакущий,тот же Гаттузо в этом вопросе на порядок выше.
juvenale
juvenale
сегодня в 12:47
клоун ты дуэль гаттузо проиграл...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 12:44
Проблема Юве- это Сарри!! Большая ошибка была смена тренера! Макс как тренер на порядок выше!
max74
max74
сегодня в 12:44
Вальсом ?
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:43
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:14
    Жаль, что Рон работает с Сарри.
    Nedved_Juve
    Nedved_Juve
    сегодня в 12:10
    Признайся что натупил с тактикой ещё перед игрой, полузащита мёртвая, да и сразу в три нападающих!
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