Сарри: «Думали, что сможем играть в медленном темпе»

Наставник «Ювентуса» поделился впечатлениями после поражения от «Наполи» в 21-м туре Серии А.

Мы были пассивны на протяжении всего матча. Думали, что сможем играть в медленном темпе.

В этом поединке мы были на шаг позади в каждой ситуации. Как будто мы играли в замедленном режиме. Я не могу винить кого-то из нашей команды в этом поражении, ведь весь коллектив выглядел пассивным.