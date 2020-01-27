Роналдиньо: «Мартинелли напоминает Роналдо»

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил талант нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли.
В Бразилии переживают за него. Можно в таком возрасте обладать талантом, но он в 18 лет обладает еще и уверенностью. Мне Габриэл напоминает Роналдо в первом его сезоне в Европе. Тогда Роналдо забил 30 голов, после чего вся футбольная общественность обратила на него свое внимание. Уверен, что скоро Мартинелли сыграет за сборную Бразилии.
Тянут этот сброд хотя бы в центр таблицы Мартинелли, Торрейра, Пепе (впрочем, если бы он брал больше инициативы на себя, было бы куда лучше) и Обама.
Я жду, что руководство с Артетой хоть немного придут в себя и включат хоть подобие мозга, а то про$ирать топчиков Мартинелли и Пепе, которые, несомненно, захотят свалить через полгода-год, потому что никто не подписывался с М*дилом играть, просто смешно уже.
Тянут этот сброд хотя бы в центр таблицы Мартинелли, Торрейра, Пепе (впрочем, если бы он брал больше инициативы на себя, было бы куда лучше) и Обама.
Я жду, что руководство с Артетой хоть немного придут в себя и включат хоть подобие мозга, а то про$ирать топчиков Мартинелли и Пепе, которые, несомненно, захотят свалить через полгода-год, потому что никто не подписывался с М*дилом играть, просто смешно уже.