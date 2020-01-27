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Роналдиньо: «Мартинелли напоминает Роналдо»

сегодня, 12:24

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил талант нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли.

В Бразилии переживают за него. Можно в таком возрасте обладать талантом, но он в 18 лет обладает еще и уверенностью. Мне Габриэл напоминает Роналдо в первом его сезоне в Европе. Тогда Роналдо забил 30 голов, после чего вся футбольная общественность обратила на него свое внимание. Уверен, что скоро Мартинелли сыграет за сборную Бразилии.

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Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 13:13
30 голов Мартинелли невозможно забить хотя бы потому, что в команде десятка, которая отдала 3 голевые передачи за последние 2 года. Плюс совсем скатившийся в последнее время Ляказетт.

Тянут этот сброд хотя бы в центр таблицы Мартинелли, Торрейра, Пепе (впрочем, если бы он брал больше инициативы на себя, было бы куда лучше) и Обама.

Я жду, что руководство с Артетой хоть немного придут в себя и включат хоть подобие мозга, а то про$ирать топчиков Мартинелли и Пепе, которые, несомненно, захотят свалить через полгода-год, потому что никто не подписывался с М*дилом играть, просто смешно уже.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:39
Слишком большие авансы.
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