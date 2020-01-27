Роналдиньо: «Мартинелли напоминает Роналдо»

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо высоко оценил талант нападающего «Арсенала» .

В Бразилии переживают за него. Можно в таком возрасте обладать талантом, но он в 18 лет обладает еще и уверенностью. Мне Габриэл напоминает Роналдо в первом его сезоне в Европе. Тогда Роналдо забил 30 голов, после чего вся футбольная общественность обратила на него свое внимание. Уверен, что скоро Мартинелли сыграет за сборную Бразилии.