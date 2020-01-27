ГлавнаяНовости

Самедов о смерти Коби Брайанта: «Будто близкий человек умер. Мой кумир»

сегодня, 13:54

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, как он отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолета:

Когда я узнал о смерти Коби, опешил. Сначала не хотел верить, надеялся, что это фейк. Удар был безумный, как будто близкий человек умер. Очень болезненно воспринял новость, разболелась голова, долго не мог уснуть. Это такая личность, такой кумир. Я давно смотрю НБА, и мне посчастливилось увидеть, как он творил историю.

Брайант – такая масштабная личность, что было удовольствием следить за ним. Помню, как в последней игре он обыграл «Юту» в одиночку. Все это перед глазами. Коби в топ-10 легенд НБА, если не в топ-3. Имя Брайанта обязательно увековечат. В «Лейкерс» было много выдающихся баскетболистов, но Коби – элита всего спорта.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал эту новость.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
А. Березуцкий: «Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу»
Сегодня, 14:25 Комментарии1
Глушаков: «Хожу в сауну в Грозном. Жаль, что нет русской бани»
Сегодня, 14:22 Комментарии2
В. Березуцкий: «Много времени посвятим академии»
Сегодня, 14:01 Комментарии2
Сорокин: «„Газпром Арена“ находится в лучшем состоянии, чем была на ЧМ»
Сегодня, 12:51 Комментарии4
Гапонов: «Набираюсь опыта у Жиго и Джикии»
Сегодня, 11:09 Комментарии11
Гендиректор «Газпром Арены»: «Подготовка перед Евро и финалом ЛЧ схожа»
Сегодня, 10:58 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 14:48
О смерти Брайанта узнал от Дзюбы, скорее всего. Все остальное - дело техники.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100