Самедов о смерти Коби Брайанта: «Будто близкий человек умер. Мой кумир»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, как он отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолета:
Когда я узнал о смерти Коби, опешил. Сначала не хотел верить, надеялся, что это фейк. Удар был безумный, как будто близкий человек умер. Очень болезненно воспринял новость, разболелась голова, долго не мог уснуть. Это такая личность, такой кумир. Я давно смотрю НБА, и мне посчастливилось увидеть, как он творил историю.
Брайант – такая масштабная личность, что было удовольствием следить за ним. Помню, как в последней игре он обыграл «Юту» в одиночку. Все это перед глазами. Коби в топ-10 легенд НБА, если не в топ-3. Имя Брайанта обязательно увековечат. В «Лейкерс» было много выдающихся баскетболистов, но Коби – элита всего спорта.
Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал эту новость.