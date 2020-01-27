Самедов о смерти Коби Брайанта: «Будто близкий человек умер. Мой кумир»

Бывший полузащитник сборной России рассказал, как он отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолета:

Когда я узнал о смерти Коби, опешил. Сначала не хотел верить, надеялся, что это фейк. Удар был безумный, как будто близкий человек умер. Очень болезненно воспринял новость, разболелась голова, долго не мог уснуть. Это такая личность, такой кумир. Я давно смотрю НБА , и мне посчастливилось увидеть, как он творил историю.