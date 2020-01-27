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Сорокин: «„Газпром Арена“ находится в лучшем состоянии, чем была на ЧМ»

сегодня, 12:51

Генеральный директор российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал слова генерального директора «Газпром Арены» Владимира Литвинова, который рассказал о финансовых затратах для подготовки стадиона к турниру:

У нас свой бюджет, у них - свой. Скорее всего, есть программа по приведению стадиона в порядок. Работы такого рода продолжаются все время, они не останавливались. В общем, сейчас стадион даже в лучшем состоянии, чем перед чемпионатом мира, потому что там сделаны кое-какие улучшения.

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Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 12:59
"Сейчас всё лучше чем было, но денег дайте и побольше. Мы сами ещё не решили сколько".
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:55
Не понимаю, в чем разница приведения стадиона в порядок перед матчем чемпионата и проведением Чемпионата Европы?
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