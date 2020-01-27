Сорокин: «„Газпром Арена“ находится в лучшем состоянии, чем была на ЧМ»

Генеральный директор российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал слова генерального директора «Газпром Арены» Владимира Литвинова, который рассказал о финансовых затратах для подготовки стадиона к турниру:

У нас свой бюджет, у них - свой. Скорее всего, есть программа по приведению стадиона в порядок. Работы такого рода продолжаются все время, они не останавливались. В общем, сейчас стадион даже в лучшем состоянии, чем перед чемпионатом мира, потому что там сделаны кое-какие улучшения.