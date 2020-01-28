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Черевченко: «Вариант с „Црвеной Звездой“ действительно был»

сегодня, 09:42

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, какие клубы были недавно заинтересованы в его услугах.

Вариант с «Црвеной Звездой» действительно был. Позвонили, сказали, что есть приглашение. Мне и из Польши звонили, не буду говорить, из какого клуба. Сразу отказался, потому что не собираюсь уезжать из России. Рано ещё. Из РПЛ предложения тоже были — от двух команд. На тот момент чувствовал небольшой дискомфорт, так как понимал, что с Лигой Европы будет тяжело быстро что-то сделать. Так в итоге и получилось, но я тем командам отказал. Сказал, что в Туле мне хорошо и меня всё устраивает.

Контракт с «Арсеналом» действует до 1 июня. Пока хватит, зачем дольше? Я об этом не переживаю — чем сложнее, тем интереснее. Будь сейчас май, подписал бы новый, что сомневаться-то? Всё хорошо, Москва рядом.

«Локомотив»? Уже говорил и повторю ещё раз: Сёмину не надо ничего подсказывать. Когда он сам решит, тогда и уйдёт. Юрий Палыч всё и всем доказал. Хочу, чтобы он продолжал работать в «Локомотиве» до тех пор, пока сам не устанет. Хорошо, если это случится нескоро.

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