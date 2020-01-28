«Барселона» и «Валенсия» сегодня проведут переговоры по Родриго

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом «Валенсии» Родриго.
Каталонцы хотят оформить сделку в самое ближайшее время. Сегодня стороны проведут очередной раунд переговоров. Отмечается, что «сине-гранатовые» постараются сбить цену на игрока. «Валенсия» хочет получить за Родриго 50-60 млн евро.
«Барселона» планирует включить в сделку своего защитника Муссу Ваге и нападающего Абеля Руиса. Теоретически в «Валенсию» может также отправиться и защитник Нельсон Семеду, но на этот шаг каталонцы могут пойти в самом крайнем случае.