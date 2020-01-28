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«Барселона» и «Валенсия» сегодня проведут переговоры по Родриго

сегодня, 12:47

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом «Валенсии» Родриго.

Каталонцы хотят оформить сделку в самое ближайшее время. Сегодня стороны проведут очередной раунд переговоров. Отмечается, что «сине-гранатовые» постараются сбить цену на игрока. «Валенсия» хочет получить за Родриго 50-60 млн евро.

«Барселона» планирует включить в сделку своего защитника Муссу Ваге и нападающего Абеля Руиса. Теоретически в «Валенсию» может также отправиться и защитник Нельсон Семеду, но на этот шаг каталонцы могут пойти в самом крайнем случае.

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Alcaron
Alcaron
сегодня в 13:38
Добротный нападающий
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 13:00
К сожалению Валенсия знает что Барса нуждается в напе...другое дело что переплачивать вообще не стоит.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:56
    Agamaga
    Agamaga
    сегодня в 12:55
    Что они нашли в этом Родриго? Хотите толкового нападающего платите 120 млн за Мартинеса. Есть Обамеянг высокий, быстрый, может быть и Вернер.
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