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Власти Нижегородской области готовы принять финал Кубка России

сегодня, 15:19

Власти Нижегородской области с конца 2019 года прорабатывают возможность проведения на стадионе «Нижний Новгород» финала Кубка России. Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Вопрос о проведении на стадионе «Нижний Новгород» финала Кубка России по футболу с конца прошлого года находится в активной проработке. Нижегородская область имеет богатый опыт проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне, в том числе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, Суперкубка России по футболу 2018 года, отборочного матча чемпионата Европы по футболу среди молодежных сборных команд до 21 года между сборными России и Сербии, отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года между национальными сборными командами России и Кипра и других.

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Все комментарии
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 16:23
Хорошее решение.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:16
Я думаю проведут эти соревнования
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