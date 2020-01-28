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Умяров: «Я бы хотел поиграть за „Барселону“, какой смысл ехать в „Эйбар“?»

сегодня, 12:15

 Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что хотел бы поиграть в Европе.

Вот играешь ты в футбол и есть у тебя желание для начала закрепиться в РПЛ. В моём случае, это попасть в «Спартак». В Европе я переживаю за «Барселону». Хотел бы когда-нибудь там оказаться. Это обычное дело для молодого футболиста, ставить перед собой цели и двигаться к ним. Всё зависит от желания. Мне, например, итальянская лига не особо нравится.

Предположим интерес из Испании, условия дают как в Москве? Надо думать: кто тренер, что в клубе? Какие болельщики, стадион, база, куча разных моментов. Если это условный «Эйбар» с 16–го места, который в паре шагов от зоны вылета, какой смысл туда ехать? Смотря откуда ты уезжаешь. В «Спартаке», на текущий момент, мне всё нравится. Если что-то пойдёт не так, будем думать. Но прямо сейчас я хочу добиться чего–то здесь.

Ранее Умяров посоветовал молодым игрокам читать книги и учить английский язык.

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drug01
drug01
сегодня в 12:20
Желания большие.....!
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