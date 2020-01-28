Умяров: «Я бы хотел поиграть за „Барселону“, какой смысл ехать в „Эйбар“?»

Полузащитник «Спартака» признался, что хотел бы поиграть в Европе.

Вот играешь ты в футбол и есть у тебя желание для начала закрепиться в РПЛ . В моём случае, это попасть в «Спартак». В Европе я переживаю за «Барселону». Хотел бы когда-нибудь там оказаться. Это обычное дело для молодого футболиста, ставить перед собой цели и двигаться к ним. Всё зависит от желания. Мне, например, итальянская лига не особо нравится.

Предположим интерес из Испании, условия дают как в Москве? Надо думать: кто тренер, что в клубе? Какие болельщики, стадион, база, куча разных моментов. Если это условный «Эйбар» с 16–го места, который в паре шагов от зоны вылета, какой смысл туда ехать? Смотря откуда ты уезжаешь. В «Спартаке», на текущий момент, мне всё нравится. Если что-то пойдёт не так, будем думать. Но прямо сейчас я хочу добиться чего–то здесь.