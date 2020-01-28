Акмурзин: «Ребров помогает и словом, и делом, и своим примером»

сегодня, 11:34

Вратарь «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от работы с основной командой. 22-летний футболист впервые отправился на сборы с первой командой.

Все замечательно, нагрузки достаточно умеренные. Бегаем, прыгаем, ловим, набираем форму к сезону. Ребров, конечно, подсказывает нам, как более молодым. Подбадривает, поддерживает, когда тяжело. Помогает претерпеть и перебороть. У него все-таки большой опыт. Помогает и словом, и делом, и своим примером личным. Показывает, как надо работать.

Ранее стало известно, что «Спартак» вылетел на сборы в Катар.