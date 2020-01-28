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Акмурзин: «Ребров помогает и словом, и делом, и своим примером»

сегодня, 11:34

Вратарь «Спартака» Тимур Акмурзин рассказал о своих впечатлениях от работы с основной командой. 22-летний футболист впервые отправился на сборы с первой командой.

Все замечательно, нагрузки достаточно умеренные. Бегаем, прыгаем, ловим, набираем форму к сезону.

Ребров, конечно, подсказывает нам, как более молодым. Подбадривает, поддерживает, когда тяжело. Помогает претерпеть и перебороть. У него все-таки большой опыт. Помогает и словом, и делом, и своим примером личным. Показывает, как надо работать.

Ранее стало известно, что «Спартак» вылетел на сборы в Катар.

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Cremen
Cremen
сегодня в 11:57
Неужели учит штанги целовать перед пятериком?
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