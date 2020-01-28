Колосков: «Досрочное переизбрание Прядкина - странное решение»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в досрочном переизбрании Сергея Прядкина на пост президента РПЛ не было необходимости.

Считаю досрочное переизбрание Прядкина, мягко говоря, странным решением. Не понимаю, какая необходимость была в переизбрании, причем тайном, без повестки. У него срок полномочий до апреля месяца, он на хорошем счету в РПЛ и РФС , вице-президент РФС , куратор национальной команды. Я не вижу никаких причин для того, чтобы устраивать мышиную возню.