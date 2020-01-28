Колосков: «Досрочное переизбрание Прядкина - странное решение»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в досрочном переизбрании Сергея Прядкина на пост президента РПЛ не было необходимости.
Считаю досрочное переизбрание Прядкина, мягко говоря, странным решением. Не понимаю, какая необходимость была в переизбрании, причем тайном, без повестки. У него срок полномочий до апреля месяца, он на хорошем счету в РПЛ и РФС, вице-президент РФС, куратор национальной команды. Я не вижу никаких причин для того, чтобы устраивать мышиную возню.
Самое главное - клубы не имели право переизбирать Прядкина, не поставив в известность РФС. Есть регламент, где четко предусмотрена процедура выборов и выдвижения кандидатур, в уставе ФИФА четко прописано, что лига - внутренняя организация национальной ассоциации, то есть устав лиги и ее регламент подлежат утверждению РФС. Лига ничего не может сделать без РФС, она действует в рамках полномочий, которыми ее наделил РФС, а РФС ее наделил только одним полномочием - проведением соревнований среди команд Премьер-Лиги. Не знать этого - это то ли наивность, то ли халатность со стороны РПЛ, я не понимаю, в чем и идея, и с чем это связано.