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Умяров: «Иногда не понимал, почему Кононов меня не ставит в состав»

сегодня, 12:01

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вспомнил совместную работу с Олегом Кононовым в московском клубе.

Олег Георгиевич повторял, что видит меня в составе, что моё время придет и надо продолжать работать. Для молодого игрока важно чувствовать поддержку тренера. Без неё было бы намного хуже. Да, иногда я действительно не понимал, почему меня не ставят в состав. Тем более я хорошо выглядел на тренировках – это факт. И если бы Кононов со мной не общался, было бы несправедливо. А так, никаких проблем нет.

Ранее Умяров посоветовал молодым игрокам читать книги и учить английский язык.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:19
Умяров и Бакаев - талантливые парни. Если продолжат в том же духе , то и в сборной смогут закрепиться - определенно!!!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:17
Мне вспомнился один известный фильм и цитата из него:
- Товарищ генерал! Может быть, всё-таки вызвать подкрепление?
-Уже поздно…

Время Умярова может и придет, товарища генерала уволили...
particular
particular
сегодня в 12:12
Возможно, что в основе недопонимания лежат загадки тренерского выбора, превратности судьбы и витиеватость командной конкуренции..:))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:11
Спартак без татарина не Спартак !)
Alladins
Alladins
сегодня в 12:03
Зато теперь ставят и на 10-м месте.
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