Умяров: «Иногда не понимал, почему Кононов меня не ставит в состав»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вспомнил совместную работу с Олегом Кононовым в московском клубе.
Олег Георгиевич повторял, что видит меня в составе, что моё время придет и надо продолжать работать. Для молодого игрока важно чувствовать поддержку тренера. Без неё было бы намного хуже. Да, иногда я действительно не понимал, почему меня не ставят в состав. Тем более я хорошо выглядел на тренировках – это факт. И если бы Кононов со мной не общался, было бы несправедливо. А так, никаких проблем нет.
Ранее Умяров посоветовал молодым игрокам читать книги и учить английский язык.
- Товарищ генерал! Может быть, всё-таки вызвать подкрепление?
-Уже поздно…
Время Умярова может и придет, товарища генерала уволили...
- Товарищ генерал! Может быть, всё-таки вызвать подкрепление?
-Уже поздно…
Время Умярова может и придет, товарища генерала уволили...