Умяров: «Иногда не понимал, почему Кононов меня не ставит в состав»

Полузащитник «Спартака» вспомнил совместную работу с в московском клубе.

Олег Георгиевич повторял, что видит меня в составе, что моё время придет и надо продолжать работать. Для молодого игрока важно чувствовать поддержку тренера. Без неё было бы намного хуже. Да, иногда я действительно не понимал, почему меня не ставят в состав. Тем более я хорошо выглядел на тренировках – это факт. И если бы Кононов со мной не общался, было бы несправедливо. А так, никаких проблем нет.