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Президент «Урала»: «Не думаю, что Кокорин захочет играть за наш клуб»

сегодня, 16:12

Президент «Урала» Григорий Иванов сомневается, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин захочет играть в екатеринбургской команде.

Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи. Мы бы с удовольствием его взяли. Но не думаю, что если он не пошел в аренду в «Сочи», то пойдет к нам. Думаю, что это нереально.

Для набора формы ему лучше играть в команде Премьер-лиги. Надо конкретно знать ситуацию. Я не могу ничего сказать, я не в теме. Александра любой клуб Премьер-лиги, думаю, взял бы себе. Тем более в аренду — двумя руками «за». С удовольствием бы его взял, но, наверное, это не в наших силах.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:20
Кому теперь он нахрен нужен? Непомерные финансовые запросы и репутация,валявшаяся в унитазе.Изгой.И болтать все горазды.
Almazny
Almazny
сегодня в 16:13
Правильно сказал.
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