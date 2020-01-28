Президент «Урала»: «Не думаю, что Кокорин захочет играть за наш клуб»

Президент «Урала» Григорий Иванов сомневается, что нападающий «Зенита» захочет играть в екатеринбургской команде.

Конечно, мы были бы заинтересованы в таком футболисте, как Кокорин. Всегда готовы протянуть ему руку помощи. Мы бы с удовольствием его взяли. Но не думаю, что если он не пошел в аренду в «Сочи», то пойдет к нам. Думаю, что это нереально.

Для набора формы ему лучше играть в команде Премьер-лиги. Надо конкретно знать ситуацию. Я не могу ничего сказать, я не в теме. Александра любой клуб Премьер-лиги, думаю, взял бы себе. Тем более в аренду — двумя руками «за». С удовольствием бы его взял, но, наверное, это не в наших силах.