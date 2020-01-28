Ещенко: «В каждой команде должны быть такие люди, как я и Ребров»

Защитник «Спартака» не переживает из-за того, что стал получать меньше игровой практики в клубе.

Пришел тренер — у него свое видение. Он решил, что я не должен или не достоин играть. Я просто выполнял свою работу. Ближе к концу года уже понимал, что играть не буду, потому что тренер выбрал схему, в которой мне места нет. Зобнин же не просто так играет справа. Взяли других парней, надо их выпускать, давать им практику. Но я работаю, не опускаю рук и ног, поддерживаю команду.

Зачем разговаривать? Есть тренировочное поле — иди и доказывай. Главное — быть честным перед собой. Если я выполняю все задания, всю нагрузку, то знаю, что сделал все от меня зависящее. А подходить и просить… Я не в том возрасте. Это молодой может попроситься в аренду. Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде, что мы можем помогать и футболистам, и ему в тренировочном процессе. Также и в коллективе.

Думаю, в каждой команде должны быть такие люди. Я то ладно, Ребров много лет провел в «Спартаке», имеет большой опыт, большой жизненный багаж. Плюс человеческие качества должны быть. Слава богу, Дед (Артем Ребров) не звездный, я — тоже, ха-ха.