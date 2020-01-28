ГлавнаяНовости

«Ахмат»: «Клубы не поменяют своего мнения на перевыборах главы РПЛ»

сегодня, 15:43

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клубы РПЛ вряд ли поменяют свое мнение относительно голосования на выборах президента организации.

Мы прислушались к выводам избирательного комитета РФС, на их основании сегодня вынесли такое решение, которое было единогласным. В прессе сообщалось, что идет чуть ли не война между РПЛ и РФС. Никакой войны нет, мы все делаем одно дело, и надо не конфликтовать, а находить точки соприкосновения, компромиссы и двигаться дальше.

«Ахмат» будет голосовать за Прядкина. Не думаю, что кто-либо из клубов поменяет свое решение, на том собрании все проголосовали за Прядкина. Сегодня-завтра большинство клубов отправит письма председателю избирательного комитета.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боярский: «Семак рассчитывал на Кокорина»
Сегодня, 16:21 Комментарии10
Тульский «Арсенал» собирается продлить контракт с главным тренером
Сегодня, 16:20 Комментарии1
Федотов - о Кокорине: «Насильно мил не будешь»
Сегодня, 16:17 Комментарии4
Президент «Урала»: «Не думаю, что Кокорин захочет играть за наш клуб»
Сегодня, 16:12 Комментарии2
Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»
Сегодня, 16:05 Комментарии10
Ещенко: «В каждой команде должны быть такие люди, как я и Ребров»
Сегодня, 16:02 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:32
Ахмат всерьёз печётся за федуновского прядкина.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:48
Опять будет единогласно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100