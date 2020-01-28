«Ахмат»: «Клубы не поменяют своего мнения на перевыборах главы РПЛ»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клубы РПЛ вряд ли поменяют свое мнение относительно голосования на выборах президента организации.

Мы прислушались к выводам избирательного комитета РФС , на их основании сегодня вынесли такое решение, которое было единогласным. В прессе сообщалось, что идет чуть ли не война между РПЛ и РФС . Никакой войны нет, мы все делаем одно дело, и надо не конфликтовать, а находить точки соприкосновения, компромиссы и двигаться дальше.

«Ахмат» будет голосовать за Прядкина. Не думаю, что кто-либо из клубов поменяет свое решение, на том собрании все проголосовали за Прядкина. Сегодня-завтра большинство клубов отправит письма председателю избирательного комитета.