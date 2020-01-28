Таранов объяснил, почему покинул «Краснодар-2»

Бывший футболист «Крыльев Советов» и «Краснодара-2» заявил, что находится в поиске клуба.

Почему покинул «Краснодар-2»? Меня вызвало руководство, мы общались. Сказали, что в этом году я буду иметь меньше игровой практики, предложили стать помощником главного тренера. Но тогда пришлось бы ставить крест на карьере футболиста, а я еще хочу поиграть. Ударили по рукам: ни у меня нет претензий к клубу, ни у клуба ко мне.

Определился ли я? Нет. Те предложения, которые поступают, меня не устраивают. До закрытия трансферного окна надеюсь определиться с командой.