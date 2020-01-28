Ещенко: «Заинтересован в продлении контракта»

Защитник «Спартака» подтвердил слухи, что руководство «красно-белых» предложило ему новый контракт.

У нас с Ребровым осталось по полгода контракта. Тренерский штаб изъявил желание нас оставить. Мы, естественно, в этом тоже заинтересованы. Будем общаться по условиям — что и как. В принципе, руководство тоже говорит, что готовы предложить новые контракты. Надо думать. Ребров, понятно, играть не будет, ха-ха. А мне надо решать: или помогать команде и тренеру, а потом заканчивать с футболом и идти в тренеры. Или еще попылить пару лет.

Любой футболист, в каком бы возрасте он ни был, хочет играть. Я понимаю, что не буду выходить в 30 играх за сезон по 90 минут. Не знаю… Подумаю и решу.