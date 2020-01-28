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Ещенко: «Заинтересован в продлении контракта»

сегодня, 15:25

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подтвердил слухи, что руководство «красно-белых» предложило ему новый контракт.

У нас с Ребровым осталось по полгода контракта. Тренерский штаб изъявил желание нас оставить. Мы, естественно, в этом тоже заинтересованы. Будем общаться по условиям — что и как. В принципе, руководство тоже говорит, что готовы предложить новые контракты. Надо думать. Ребров, понятно, играть не будет, ха-ха. А мне надо решать: или помогать команде и тренеру, а потом заканчивать с футболом и идти в тренеры. Или еще попылить пару лет.

Любой футболист, в каком бы возрасте он ни был, хочет играть. Я понимаю, что не буду выходить в 30 играх за сезон по 90 минут. Не знаю… Подумаю и решу.

Напомним, что вчера Артем Ребров продлил контракт со «Спартаком».

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Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 16:03
Ещенко хочет в пердив.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:53
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 15:37
    Поскольку поле на Открывашке не очень, то посыпать поле песком оба будут исправно. Возраст!
    cska vperiod
    cska vperiod ответил makkie
    сегодня в 15:36
    Зобнин на фланге - такое себе решение, не впечатлил. Его позиция - в центре поля. Рассказов как женился, так выключился из футбола. Надо прибавлять! Маслов еще молодой. Баду - не футболист. Вот и получается, что у Ещенко очень даже неплохие шансы на основу Спартака. Это и пугает...
    Ты уже всех никчемными сделал.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:35
    Ещё бы, его нигде не ждут.
    makkie
    makkie
    сегодня в 15:30
    Зобнин на фланге - такое себе решение, не впечатлил. Его позиция - в центре поля.
    Рассказов как женился, так выключился из футбола. Надо прибавлять!
    Маслов еще молодой.
    Баду - не футболист.

    Вот и получается, что у Ещенко очень даже неплохие шансы на основу Спартака. Это и пугает...
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 15:27
    Весь Ещенко - без цензуры)
    Про Реброва сказал хорошо)
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