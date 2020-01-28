ГлавнаяНовости

Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»

сегодня, 16:05

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, Кирилл Логинов, отказался комментировать слова жены футболиста Дарьи Валитовой. Недавно стало известно, что форварда перевели во вторую команду петербуржцев до конца сезона из-за его отказа переходить в «Сочи».

Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду «Зенита»? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боярский: «Семак рассчитывал на Кокорина»
Сегодня, 16:21 Комментарии10
Тульский «Арсенал» собирается продлить контракт с главным тренером
Сегодня, 16:20 Комментарии1
Федотов - о Кокорине: «Насильно мил не будешь»
Сегодня, 16:17 Комментарии4
Президент «Урала»: «Не думаю, что Кокорин захочет играть за наш клуб»
Сегодня, 16:12 Комментарии2
Ещенко: «В каждой команде должны быть такие люди, как я и Ребров»
Сегодня, 16:02 Комментарии6
Таранов объяснил, почему покинул «Краснодар-2»
Сегодня, 15:50 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:40
Классная семейка, с такой взападло связываться и тем более дела иметь!!!
Семак только опускает себя от связи с ними!!!

За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:39
Господин Ваня лучший в своем репертуаре. "Зенит" покоя не дает. Можно подумать подобные истории только в клубе "Зенит" были. Объективности от Вас ноль, рад, что Вы меня в игнор отправили.
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:31
Пора бы и прикрыть тему.... В Лиге 402 игрока....Почти у всех жены..тести...тещи... Теперь "желтизна рулит"??? Для любителей сериала "Воронины" - в 2020-м сериал "Кокорины"
Полностью поддерживаю. Но ведь о чем-то писать нужно. Что-то на мой, как всегда субъективный взгляд подсказывает, что приближающиеся 8+17 слегка не порадует трансферами от наших скажем так топов. А мыльных опер это всегда пожалуйста. Но каково? "Я понятия не имею, кто это."
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:26
Отчим Коко небось в шоке что у его пасынка есть жена, так часто с мамаевым его видел, что уж свыкся с мыслью.)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:25
Здесь явно какие то тёмные делишки.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:25
Странно, что так называемый отец не знает жену сына, парадокс.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 16:24
Если отец Коко не знает кто жена у его сына, это уже круто! Может у Коко их много? А вообще термин Пауки в банке для Зенита слишком блпгообразен. Хотя Джек хлесткаов считает, что Зенит это обитель добра и справедливости
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:18
Во семейка!!! На ФК"Зенит" похожа...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:16
Пора бы и прикрыть тему....
В Лиге 402 игрока....Почти у всех жены..тести...тещи...
Теперь "желтизна рулит"???
Для любителей сериала "Воронины" - в 2020-м сериал "Кокорины"
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 16:10
Интересные отношения а семье =)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100