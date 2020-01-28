Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»

Отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, Кирилл Логинов, отказался комментировать слова жены футболиста Дарьи Валитовой. Недавно стало известно, что форварда перевели во вторую команду петербуржцев до конца сезона из-за его отказа переходить в «Сочи».
Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду «Зенита»? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно.
Семак только опускает себя от связи с ними!!!
https://youtu.be/oCbLN-cbRBU
Семак только опускает себя от связи с ними!!!
В Лиге 402 игрока....Почти у всех жены..тести...тещи...
Теперь "желтизна рулит"???
Для любителей сериала "Воронины" - в 2020-м сериал "Кокорины"
В Лиге 402 игрока....Почти у всех жены..тести...тещи...
Теперь "желтизна рулит"???
Для любителей сериала "Воронины" - в 2020-м сериал "Кокорины"