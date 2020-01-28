Отчим Кокорина: «Заявление Валитовой? Это неправда»

сегодня, 16:05

Отчим нападающего «Зенита» , Кирилл Логинов, отказался комментировать слова жены футболиста Дарьи Валитовой. Недавно стало известно, что форварда перевели во вторую команду петербуржцев до конца сезона из-за его отказа переходить в «Сочи».