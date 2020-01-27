«Реал» обыграл «Вальядолид» благодаря голу Начо

«Реал» победил «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице (46 очков). «Вальядолид» расположился на 16-й строчке таблицы (22 балла).
Вальядолид, стадион Хосе Соррилья
«Вальядолид» - «Реал» 0:1 (0:0)
Гол: Начо 78
«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Оливас Альба, Салису, Рауль Гарсия, Феде (де ла Фуэнте 81), Фернандес Морено, Алькарас, Мичел (Тони Суарес 58), Унал (Плано 76), Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде 88), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович 90+2), Бензема, Иско (Лукас 72)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Борха Фернандес 10, Варан 36, Модрич 57, Начо 76
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
Отметим, что ранее «Атлетико» не сумел обыграть «Леганес» в матче 21-го тура Примеры.
Раньше, когда один известный португалец выступал за Реал, многие верные, преданные, с детства болельщики Барселоны постоянно сидели на ветках Реала и хейтили Реал и того самого португальца. В авангарде был, например, ronaldo743.
Но вот португалец уже 3-й год в Ювентусе. И что же? Толпу реалоненавистников как ветром сдуло! Если раньше в случае побед над такими слабыми командами, как Вальядолид, толпы гранатовых писали про чемоданчики Переса, то теперь - тишина! Их куда больше интересует поражение новой команды португальца от Наполи, хотя я бы на их месте не так и радовался победе Наполи над лидером Серии А - самой Барсе-то играть с Неаполем.
Лютым врагом Реала был вышеупомянутый ronaldo743, и где он? Ведь Перес купил победу над очередным аутсайдером, ату, ребята, хватайте Переса! Молчание.
О чём же это говорит? Ни о чём хорошем.
О том, что им в действительности глубоко наплевать на такой клуб, как Барселона, ведь им наплевать, что их обогнали в чемпионате. Лишь бы ненавистному марокканцу было похуже, хотя, кстати, в этом туре Роналду забил Наполи, а их кумир Валенсии не забил.
И поливать ненавистного марокканца они готовы с фанами Интера и Ливерпуля - команд, вынесших Барсу в ЛЧ 2010 и 2019 соответственно. При том что Интером руководил ненавидимый ими Моуриньо, а Ливерпуль многие из них ненавидели из-за соперничества с МС Гвардиолы.
Не ходите на ветку Наполи - Ювентус, не вступайте в диалог с персофанами аргентинца. Вряд ли всем вам интересна дальнейшая судьба португальца, тем паче внутри Серии А.
Вашим якобы главным врагам плевать на вас, и это должно остаться так, чтобы предъявить как доказательство. Расчехление подобных пользователей окончательно произошло в эту ночь.
Раньше, когда один известный португалец выступал за Реал, многие верные, преданные, с детства болельщики Барселоны постоянно сидели на ветках Реала и хейтили Реал и того самого португальца. В авангарде был, например, ronaldo743.
Но вот португалец уже 3-й год в Ювентусе. И что же? Толпу реалоненавистников как ветром сдуло! Если раньше в случае побед над такими слабыми командами, как Вальядолид, толпы гранатовых писали про чемоданчики Переса, то теперь - тишина! Их куда больше интересует поражение новой команды португальца от Наполи, хотя я бы на их месте не так и радовался победе Наполи над лидером Серии А - самой Барсе-то играть с Неаполем.
Лютым врагом Реала был вышеупомянутый ronaldo743, и где он? Ведь Перес купил победу над очередным аутсайдером, ату, ребята, хватайте Переса! Молчание.
О чём же это говорит? Ни о чём хорошем.
О том, что им в действительности глубоко наплевать на такой клуб, как Барселона, ведь им наплевать, что их обогнали в чемпионате. Лишь бы ненавистному марокканцу было похуже, хотя, кстати, в этом туре Роналду забил Наполи, а их кумир Валенсии не забил.
И поливать ненавистного марокканца они готовы с фанами Интера и Ливерпуля - команд, вынесших Барсу в ЛЧ 2010 и 2019 соответственно. При том что Интером руководил ненавидимый ими Моуриньо, а Ливерпуль многие из них ненавидели из-за соперничества с МС Гвардиолы.
Не ходите на ветку Наполи - Ювентус, не вступайте в диалог с персофанами аргентинца. Вряд ли всем вам интересна дальнейшая судьба португальца, тем паче внутри Серии А.
Вашим якобы главным врагам плевать на вас, и это должно остаться так, чтобы предъявить как доказательство. Расчехление подобных пользователей окончательно произошло в эту ночь.
Но кое как вымучили гол.
С победой Реал!
Но кое как вымучили гол.
С победой Реал!
А забивать продолжает защита и полузащита, представьте какой бы щас был Реал если бы ещё и нападающие забивали
Ведь Реал пропускает меньше всех в Европе
А забивать продолжает защита и полузащита, представьте какой бы щас был Реал если бы ещё и нападающие забивали
Ведь Реал пропускает меньше всех в Европе
Сливочных с победой.
Сливочных с победой.