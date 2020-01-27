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«Реал» обыграл «Вальядолид» благодаря голу Начо

сегодня, 00:55
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» победил «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице (46 очков). «Вальядолид» расположился на 16-й строчке таблицы (22 балла).

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Реал» 0:1 (0:0)
Гол: Начо 78

«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Оливас Альба, Салису, Рауль Гарсия, Феде (де ла Фуэнте 81), Фернандес Морено, Алькарас, Мичел (Тони Суарес 58), Унал (Плано 76), Гвардиола
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде 88), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович 90+2), Бензема, Иско (Лукас 72)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Борха Фернандес 10, Варан 36, Модрич 57, Начо 76

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

Отметим, что ранее «Атлетико» не сумел обыграть «Леганес» в матче 21-го тура Примеры.

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Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 01:17
А теперь немного оффтопа, увы, неприятного.

Раньше, когда один известный португалец выступал за Реал, многие верные, преданные, с детства болельщики Барселоны постоянно сидели на ветках Реала и хейтили Реал и того самого португальца. В авангарде был, например, ronaldo743.

Но вот португалец уже 3-й год в Ювентусе. И что же? Толпу реалоненавистников как ветром сдуло! Если раньше в случае побед над такими слабыми командами, как Вальядолид, толпы гранатовых писали про чемоданчики Переса, то теперь - тишина! Их куда больше интересует поражение новой команды португальца от Наполи, хотя я бы на их месте не так и радовался победе Наполи над лидером Серии А - самой Барсе-то играть с Неаполем.

Лютым врагом Реала был вышеупомянутый ronaldo743, и где он? Ведь Перес купил победу над очередным аутсайдером, ату, ребята, хватайте Переса! Молчание.

О чём же это говорит? Ни о чём хорошем.
О том, что им в действительности глубоко наплевать на такой клуб, как Барселона, ведь им наплевать, что их обогнали в чемпионате. Лишь бы ненавистному марокканцу было похуже, хотя, кстати, в этом туре Роналду забил Наполи, а их кумир Валенсии не забил.
И поливать ненавистного марокканца они готовы с фанами Интера и Ливерпуля - команд, вынесших Барсу в ЛЧ 2010 и 2019 соответственно. При том что Интером руководил ненавидимый ими Моуриньо, а Ливерпуль многие из них ненавидели из-за соперничества с МС Гвардиолы.

Не ходите на ветку Наполи - Ювентус, не вступайте в диалог с персофанами аргентинца. Вряд ли всем вам интересна дальнейшая судьба португальца, тем паче внутри Серии А.
Вашим якобы главным врагам плевать на вас, и это должно остаться так, чтобы предъявить как доказательство. Расчехление подобных пользователей окончательно произошло в эту ночь.
Рома Олейник
Рома Олейник ответил cevin cigan
сегодня в 01:09
Меня убивает дисбаланс Реала....скажите ине кто нибудь,нахрена нам нужен игрок,типа Иско???? Зидан хочет убрать Хамеса и суёт это недоразумение...Чуть не лохопеднулись с валидолом...хорошо хоть победили.........
Считаешь Иско хуже всех сыграл?
Belgie2009
Belgie2009 ответил cevin cigan
сегодня в 01:09
На мой взгляд он даже очень хорошо сыграл сегодня, обострял игру все время
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 01:08
Реал с победой! Может так статься, что этот матч - переломный в чемпионской гонке.
Drakulа
Drakulа
сегодня в 01:08
Каталашки в аут))))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 01:07
Меня убивает дисбаланс Реала....скажите ине кто нибудь,нахрена нам нужен игрок,типа Иско???? Зидан хочет убрать Хамеса и суёт это недоразумение...Чуть не лохопеднулись с валидолом...хорошо хоть победили.........
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NOVA
сегодня в 01:06
а Реал уже давно должен был быть на Первом месте и с Большим отрывом!!!
ага , на ваши должен синегранатовые кладут и вас .......т
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 01:05
Обычно когда Барса проигрывает и Реал играет следующий день, то 95% они сливают игру, но сегодня не тот день)
NOVA
NOVA
сегодня в 01:04
а Реал уже давно должен был быть на Первом месте и с Большим отрывом!!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ruslan3132
сегодня в 01:04
Хороший результат при невзрачной игре по сути. Начо выручил. С победой Мадридисты, наконец оторвались от сепаратистов в таблице ))
ага, но 5 лет с последнего чемпионства реала еще не прошли , так что этот титул снова у барсы а реал как обычно бывает просто статисты
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 01:03
Тяжелая получилась игра, хорошо хоть забили.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:03
Приятно конечно, но радоваться рано ещё. Три очка не о о чем. Отрыв не большой
FERIS
FERIS
сегодня в 01:03
Реал с победой и первым местом!
NOVA
NOVA
сегодня в 01:03
вот вы все правы насчет нападения!!! а вот как счас не хватает рона!!
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 01:01
Начо зарешал. С победой Мадрид!
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 01:01
Наконец-то воспользовались осечкой барсуков, думал, как обычно проиграем или в ничью сыграем, а нет, как бы сектантам этого не хотелось вышли на чистое первое место! Игра была невзрачной, но и этому есть объяснение, тяжелый график и травмы. Надо брать ла лигу, все для этого есть. С победой братья Мадридисты!
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 01:01
Игра 77 конечно,но 3 очка есть.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 01:00
Я думал, ну как всегда, сейчас Реал в своем репертуаре не воспользуется осечкой Барселоны и сольет матч.
Но кое как вымучили гол.

С победой Реал!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:59
Реал победил,тяжело победил и взошёл на законное первое место
А забивать продолжает защита и полузащита, представьте какой бы щас был Реал если бы ещё и нападающие забивали
Ведь Реал пропускает меньше всех в Европе
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:59
Радует, что очередной матч сыграли на ноль, но вот совсем не радует, что некому забивать. В последнее время забивают защитники с опорниками. Бенз после травмы ещё не отошёл, Родриго старается, но ещё неопытный и сырой. Срочно нужен хороший нап!
goalaktika
goalaktika ответил Ruslan3132
сегодня в 00:59
Хороший результат при невзрачной игре по сути. Начо выручил. С победой Мадридисты, наконец оторвались от сепаратистов в таблице ))
Палочка выручалочка ))) говорю же)) выручил Начо
Cremen
Cremen
сегодня в 00:58
Реал с победой!
Сантус
Сантус
сегодня в 00:58
Реалу дали консервную банку,но без ключа....вот всю игру и тёрли ее об асфальт...С победой и первым местом всех.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:57
Хороший результат при невзрачной игре по сути. Начо выручил. С победой Мадридисты, наконец оторвались от сепаратистов в таблице ))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:57
Рано или поздно, это должно было произойти..
Сливочных с победой.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 00:57
Отвратительная игра. Ужасная. Одни навесы в никуда весь матч. Как будто я смотрел матч чемпионшипа.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:56
С важной и тяжёлой победой всех болел Реала!
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