«Реал» обыграл «Вальядолид» благодаря голу Начо

сегодня, 00:55

«Реал» победил «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице (46 очков). «Вальядолид» расположился на 16-й строчке таблицы (22 балла).

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Реал» 0:1 (0:0)

Гол: Начо 78

«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Оливас Альба, Салису, Рауль Гарсия, Феде (де ла Фуэнте 81), Фернандес Морено, Алькарас, Мичел (Тони Суарес 58), Унал (Плано 76), Гвардиола

Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде 88), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович 90+2), Бензема, Иско (Лукас 72)

Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Борха Фернандес 10, Варан 36, Модрич 57, Начо 76

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

Отметим, что ранее «Атлетико» не сумел обыграть «Леганес» в матче 21-го тура Примеры.