Победа «Реала», осечки «Барселоны» и «Атлетико». Итоги 21-го тура Примеры

Завершились матчи 21-го тура чемпионата Испании.
«Осасуна» - «Леванте» 2:0
Голы: Рубен Гарсия 81 (пенальти), Иньиго Перес 84
«Эспаньол» - «Атлетик» 1:1
Голы: де Томас 63 - Вильялибре 12
«Валенсия» - «Барселона» 2:0
Голы: Макси Гомес 48, Макси Гомес 77
«Алавес» - «Вильярреал» 1:2
Голы: Хоселу 80 - Бакка 10, Фернандо Родригес 89
«Севилья» - «Гранада» 2:0
Голы: де Йонг 11, Нолито 34
«Атлетико» - «Леганес» 0:0
«Сельта» - «Эйбар» 0:0
«Хетафе» - «Бетис» 1:0
Гол: Анхель Родригес 89 (пенальти)
«Реал Сосьедад» - «Мальорка» 3:0
Голы: Исак 46, Фран Гамес 58 (автогол), Порту 81
«Вальядолид» - «Реал» 0:1
Гол: Начо 78
Напомним, что в прошлом туре Примеры «Реал» победил «Севилью», а «Барселона» обыграла «Гранаду».