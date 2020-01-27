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Победа «Реала», осечки «Барселоны» и «Атлетико». Итоги 21-го тура Примеры

сегодня, 00:56

Завершились матчи 21-го тура чемпионата Испании. 

«Осасуна» - «Леванте» 2:0 
Голы: Рубен Гарсия 81 (пенальти), Иньиго Перес 84 

«Эспаньол» - «Атлетик» 1:1 
Голы: де Томас 63 - Вильялибре 12 

«Валенсия» - «Барселона» 2:0 
Голы: Макси Гомес 48, Макси Гомес 77 

«Алавес» - «Вильярреал» 1:2 
Голы: Хоселу 80 - Бакка 10, Фернандо Родригес 89 

«Севилья» - «Гранада» 2:0 
Голы: де Йонг 11, Нолито 34 

«Атлетико» - «Леганес» 0:0 

«Сельта» - «Эйбар» 0:0 

«Хетафе» - «Бетис» 1:0 
Гол: Анхель Родригес 89 (пенальти) 

«Реал Сосьедад» - «Мальорка» 3:0 
Голы: Исак 46, Фран Гамес 58 (автогол), Порту 81 

«Вальядолид» - «Реал» 0:1
Гол: Начо 78 

Напомним, что в прошлом туре Примеры «Реал» победил «Севилью», а «Барселона» обыграла «Гранаду».

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:06
Реал первый!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 00:59
А не вариант,что Реал стал первым??? Не заслуживает главной новостью? .....Ладно баруковский сайт ,да и Бог с ними....с Победой друзья!
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