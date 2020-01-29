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Радимов: «В „Сочи“ на Кокорина была конкретная ставка»

сегодня, 11:19

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перевод в его команду нападающего основной команды Александра Кокорина.

Я говорил, что весной Кокорин забьёт больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне, Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл.

«Перегруз» игроков в данной ситуации это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику.

Как «по отзывам» судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, – хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад.

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Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил LOpp
сегодня в 12:10
даже Радимов не рад, что Кокорина перевели в Зенит-2
А что ему радоваться? У него задача молодежь воспитывать, а реабилитация Кокорина ему только планы портит.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:32
даже Радимов не рад, что Кокорина перевели в Зенит-2
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