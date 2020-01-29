Радимов: «В „Сочи“ на Кокорина была конкретная ставка»

Тренер «Зенита-2» прокомментировал перевод в его команду нападающего основной команды .

Я говорил, что весной Кокорин забьёт больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне, Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл.

«Перегруз» игроков в данной ситуации это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику.

Как «по отзывам» судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, – хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад.