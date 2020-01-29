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Уткин: «Даже жена Кокорина уже заговорила»

сегодня, 11:11

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается отправляться в аренду в «Сочи».

Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который на самом деле ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик.

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Байкал-38.
Байкал-38. ответил makkie
сегодня в 12:41
Удивляет, с какой важностью шифруется сам Зенит. Никаких новостей, подтверждений/опровержений, разъяснений. Вот и появляются слухи на ровном месте. Засунули языки в одно место и сидят так. З.Ы. Кстати, а какова роль Дзюбы во всём этом? Уж не испугался ли Артём конкуренции со стороны Кокорина? Допускаю, что это могло быть - отсюда такие решения РУ. Дзюба же на короткой ноге с Миллером, вроде.
Я понимаю руководство Зенита подставилось, причём конкретно. Любой их шаг в судьбе Кокорина будет против них, но причём тут Дзюба? Или старая спартаковская забава, везде видеть Дзюбу?! Да угомонитесь вы уже, оставьте его в покое, тем более приплетать его туда, где им и не "пахнет".
морозз
морозз
сегодня в 12:33
Кокорин просто плывёт по течению, не рыба не мясо...тупая улыбка и ноль эмоций! Парень так и не стал мужчиной!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:31
Сказал бы проще, что Кокорин баба без мозгов и всё тут!!!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 12:03
Уткин любитель порассуждать о утках.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:01
Уткин, у них в семье матриархат.
beefs
beefs
сегодня в 11:57
Это о чем???
LOpp
LOpp
сегодня в 11:31
Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик.
makkie
makkie
сегодня в 11:25
Удивляет, с какой важностью шифруется сам Зенит.
Никаких новостей, подтверждений/опровержений, разъяснений. Вот и появляются слухи на ровном месте. Засунули языки в одно место и сидят так.

З.Ы. Кстати, а какова роль Дзюбы во всём этом? Уж не испугался ли Артём конкуренции со стороны Кокорина? Допускаю, что это могло быть - отсюда такие решения РУ.
Дзюба же на короткой ноге с Миллером, вроде.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:16
Скоро места в медиа для профи хватать не будет...)))
Faustello
Faustello
сегодня в 11:15
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