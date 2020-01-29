Уткин: «Даже жена Кокорина уже заговорила»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается отправляться в аренду в «Сочи».
Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который на самом деле ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик.
Никаких новостей, подтверждений/опровержений, разъяснений. Вот и появляются слухи на ровном месте. Засунули языки в одно место и сидят так.
З.Ы. Кстати, а какова роль Дзюбы во всём этом? Уж не испугался ли Артём конкуренции со стороны Кокорина? Допускаю, что это могло быть - отсюда такие решения РУ.
Дзюба же на короткой ноге с Миллером, вроде.
Никаких новостей, подтверждений/опровержений, разъяснений. Вот и появляются слухи на ровном месте. Засунули языки в одно место и сидят так.
З.Ы. Кстати, а какова роль Дзюбы во всём этом? Уж не испугался ли Артём конкуренции со стороны Кокорина? Допускаю, что это могло быть - отсюда такие решения РУ.
Дзюба же на короткой ноге с Миллером, вроде.