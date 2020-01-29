ГлавнаяНовости

Де Росси замаскировался, чтобы спокойно посетить матч «Рома» – «Лацио»

сегодня, 18:29
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси решил замаскироваться, чтобы спокойно посмотреть матч с «Лацио» (1:1) в Серии А с фанатской трибуны.

Грим легенде «Ромы» помогла наложить его жена Сара Фельбербаум — профессиональная актриса.

Вот что бывает, когда твой муж решает проникнуть на Curva Sud, чтобы осуществить свою мечту и посмотреть дерби в качестве обычного болельщика. Мы потратили целый день, несколько часов гримировки, но главное, что Даниэле счастлив как ребенок.

 

Де Росси под конец карьеры перешел в аргентинский «Бока Хуниорс», но вскоре объявил о завершении карьеры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Фламенго» попрощался с Пабло Мари, игрок близок к переходу в «Арсенал»
Сегодня, 16:21 ВидеоКомментарии3
Женскую сборную Китая посадили на карантин в отеле в Австралии
Сегодня, 15:29 Комментарии3
СлухиКавани попрощался с игроками ПСЖ перед уходом в «Атлетико»
Вчера, 20:21 Комментарии6
Бендтнер станет участником реалити-шоу
Вчера, 10:02 Комментарии2
Буффону исполнилось 42 года
Вчера, 02:32 Комментарии10
Скрытые активы
27 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100