Де Росси замаскировался, чтобы спокойно посетить матч «Рома» – «Лацио»

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Экс-капитан «Ромы» решил замаскироваться, чтобы спокойно посмотреть матч с «Лацио» (1:1) в Серии А с фанатской трибуны.

Грим легенде «Ромы» помогла наложить его жена Сара Фельбербаум — профессиональная актриса.

Вот что бывает, когда твой муж решает проникнуть на Curva Sud, чтобы осуществить свою мечту и посмотреть дерби в качестве обычного болельщика. Мы потратили целый день, несколько часов гримировки, но главное, что Даниэле счастлив как ребенок.

Де Росси под конец карьеры перешел в аргентинский «Бока Хуниорс», но вскоре объявил о завершении карьеры.