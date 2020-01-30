Карвахаль об игре Винисиуса: «Он способен и на большее»

Защитник «Реала» после победы над «Сарагосой» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании прокомментировал игру вингера «сливочных» , который отметился забитым мячом.

Я вижу его каждый день и могу сказать, что он способен и на это, и на куда большее. Пусть набирается уверенности и продолжает забивать в грядущих матчах.

Нам осталось провести три матча до выхода в финал, и мы намерены добраться туда.

Идём шаг за шагом. В субботу нас ждёт важный матч [против «Атлетико»]. Хотим продолжать в том же духе. Это будет особенная игра.