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Де Брюйне: «Не понимаю, как мы проиграли. У МЮ не было ни одного момента»

сегодня, 03:17
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Лиги. По сумме двух встреч «горожане» смогли выйти в решающую стадию турнира, где сыграют с «Астон Виллой».

Честно, я не могу понять, как мы умудрились проиграть этот матч. На мой взгляд, сегодня у МЮ не было ни одного голевого момента. Мы же были слишком расточительны в атаке.

Думаю, мы должны извлечь урок из этой игры, но, в конце концов, то, что мы идём в финал – это здорово.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:38
Считаются голы а не моменты.
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